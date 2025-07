Assemblea MIAC oggi a Cuneo: al centro bilancio 2024 e piano di riorganizzazione societaria

Stamattina, martedì 8 luglio, alle ore 11 è convocata l'assemblea dei Soci della società partecipata M.I.A.C. s.c.p.a..

A rappresentare il Comune sarà la sindaca, Patrizia Manassero. Tra i principali punti all’ordine del giorno figurano l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, il bilancio previsionale 2025 e l’analisi della situazione finanziaria.

Particolare attenzione sarà dedicata al piano riorganizzativo aziendale, con la proposta di trasformare la società consortile in un consorzio con attività esterna e di costituire una Fondazione di Partecipazione per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare e lo sviluppo della bioeconomia. Questa soluzione, suggerita da una società di consulenza esterna incaricata dal Comune, mira a garantire la continuità delle attività e a favorirne l’ulteriore sviluppo, sottraendole alla disciplina del TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Rinviate invece ad un successivo provvedimento le nomine dei nuovi amministratori e del presidente del consiglio di amministrazione, in seguito alle dimissioni presentate da alcuni membri del CdA. La decisione è stata presa in attesa di completare la procedura pubblica per individuare i candidati idonei.