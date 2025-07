Variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 della Regione, lista Civica Cirio Presidente PML: “Recepiti gli ordini del giorno su disturbi dell’alimentazione e fondi per le nuove leggi”

Il Consiglio regionale ha approvato la variazione al Bilancio, presentata dall’Assessore Andrea Tronzano, che prevede interventi per circa 6 milioni di euro in tema di finanziamento delle nuove leggi regionali (500mila euro), turismo (1 milione) cultura e sistema museale (3,1 milioni di euro), tutela delle persone fragili (500mila euro), Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione (300mila euro), valorizzazione del patrimonio storico, in particolare del forte di Fenestrelle (600mila euro) e per la formazione dei Vigili del Fuoco volontari (200mila euro).

“La variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 recepisce anche gli Ordini del Giorno presentati in sede di approvazione del Bilancio – commentano i consiglieri Silvio Magliano, Sergio Bartoli, Mario Salvatore Castello, Elena Rocchi e Daniele Sobrero del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale -. In particolare vengono attuati gli Ordini del Giorno che, come gruppo, avevamo scelto di presentare nell’ambito di una serie di atti condivisi con gli altri Gruppi di Maggioranza: da una parte, 300mila euro per il contrasto ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, seconda causa di morte tra gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni; dall’altra mezzo milione dedicato al finanziamento di nuove leggi, per sostenere l’operatività e il lavoro del Consiglio regionale”.

Concludono i Consiglieri: “Questa variazione al Bilancio di previsione stanzia risorse ingenti per il turismo, per la valorizzazione del patrimonio architettonico e del sistema museale e culturale del nostro territorio, per i Vigili del Fuoco Volontari e viene incontro alle necessità delle persone fragili, incrementando le risorse in previsione non solo dell’invecchiamento della popolazione, ma anche della diminuzione dei caregiver che in futuro sarà sempre più sensibile a seguito della diminuzione della natalità. Continueremo a lavorare per costruire una regione in cui nessuno sia lasciato indietro e per fare in modo che i cittadini piemontesi siano orgogliosi di un Consiglio regionale che lavora in modo pragmatico ma con attenzione alle persone fragili, a chi vive un rapporto complesso con sé stesso e con il proprio corpo e che identifica nel turismo e nella cultura fattori chiave per lo sviluppo”.