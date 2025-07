A Verduno risuona l’opera: il Belvedere si accende con il “Nabucco” di Verdi

Il vento delle Langhe tornerà a muovere le note di Giuseppe Verdi, nella notte che Verduno dedica per il secondo anno all’opera lirica. Sul Belvedere, luogo simbolico sospeso tra paesaggio e memoria, sabato 12 luglio alle 21.30 verrà rappresentato il Nabucco, in una versione rivisitata dal maestro Paolo Fiamingo, con un grande coro e l’atmosfera di una serata sotto le stelle.

Non si tratta di una semplice selezione di arie, ma della messa in scena integrale di un’opera lirica, scelta come punta di diamante della rassegna “Verdi a Verduno”, fortemente voluta dal sindaco Marta Giovannini. (nella foto sotto) "Non si tratta solo di arie, tratte da opere liriche, che si ascoltano più spesso ma di una vera e propria Opera lirica, ovviamente con suo prezioso e numeroso coro, rappresentata per intero nella versione rivisitata del maestro Paolo Fiamingo. L'iniziativa è finanziata dalla, sempre attenta, Fondazione CRC che ringrazio".

Il progetto, nato in collaborazione con la Fondazione Fraire, porta il nome del grande compositore emiliano e il ricordo di un uomo che alla musica aveva dedicato passione e pensiero, l’ex sindaco di Bra Pietro Fraire. "Si tratta di un appuntamento che vogliamo far crescere e che abbiamo pensato con la Fondazione Fraire che ricorda il nostro amico melomane Pietro Fraire, vecchio e amato Sindaco di Bra", aggiunge il primo cittadino.

L’opera scelta per questa edizione, il Nabucco, rappresenta un’icona identitaria della cultura musicale italiana. "Un appuntamento per i tanti che, giustamente, pensano che l'Italia sia anche il Paese della lirica e sono affascinati dalle note dei nostri grandi compositori. E il Nabucco, il 'Va pensiero', sono indubbiamente l'Italia. Quindi, che dire: viva Verdi".

L’evento, aperto gratuitamente al pubblico, si svolgerà nel cuore di Verduno, sul colle che già affascinò Milva, Nuto Revelli e Pinot Gallizio. "L'ingresso è libero perché la cultura deve essere accessibile a tutti", ricorda il sindaco. Un’occasione per ascoltare la grande lirica nel paesaggio silenzioso e vibrante delle colline Unesco, dove il pensiero corre lontano, e le emozioni si fanno musica.