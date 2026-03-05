Ultimo weekend di luna park in piazza Galimberti: lunedì le giostre lasceranno Cuneo

Arrivate lo scorso 23 gennaio, il prossimo 9 marzo lasceranno la città, per fare ritorno solo il prossimo anno, sempre in corrispondenza del Carnevale.

Magari riportando la neve. Perché quest'anno - cosa che non succedeva da tempo - la loro permanenza ha coinciso con un inverno quasi normale, almeno sotto il profilo delle precipitazioni.

Il prossimo - 7 e 8 marzo - sarà l'ultimo weekend di permanenza del luna park in piazza Galimberti a Cuneo. Per molte delle attrazioni, la prossima destinazione è quella di Bra. Alcune si sposteranno, invece, verso altre province.

Un bilancio non completamente positivo per le famiglie che, da generazioni, arrivano in piazza.

Le prime settimane sono state condizionate dal maltempo, ma è andata meglio dalla metà di febbraio in avanti, in particolare nei weekend e nei giorni del Carnevale.

"In settimana i bambini sono tutti troppo impegnati - commentano -. Devono andare a nuoto, inglese, pallacanestro... non hanno tempo per le giostre. Per fortuna abbiamo lavorato bene nei weekend di bel tempo. Lunedì cambiamo città, ma ovviamente siamo pronti a ritornare l'anno prossimo. A Cuneo stiamo sempre molto bene".