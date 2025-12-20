Paesaggi Vitivinicoli Unesco, via libera al bilancio 2026: i giovani protagonisti con il WineScape Hackathon

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì 19 dicembre, in Sala Tovo della Provincia di Asti e in collegamento online, l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Presenti, oltre ai Soci pubblici e privati, il CdA, la presidente dell’Associazione Giovanna Quaglia e il direttore pro tempore Bruno Bertero.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura della Regione Piemonte Marina Chiarelli, la presidente Quaglia ha comunicato all’Assemblea le dimissioni del consigliere Gianfranco Comaschi e ha introdotto la nuova consigliera, Vittoria Poggio, già assessore Regionale alla Cultura, al Turismo e al Commercio.

Il direttore Bertero ha presentato il Position Paper 2026, documento strategico che definisce la visione, le priorità e le linee di azione dell’Associazione per il prossimo anno e che si inserisce nel nuovo Piano di Gestione, il documento programmatico condiviso che verrà presentato all’inizio del nuovo anno. Bertero ha sottolineato le attività straordinarie previste: oltre al Piano di Gestione, le collaborazioni con gli altri siti Unesco, il potenziamento digitale – nuovo sito web, archivio fotografico, cartografie aggiornate, nuovi contenuti multimediali – il Bilancio Sociale 2025, la partecipazione a fiere con Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Alexala, le attività di formazione e l’inaugurazione dell’aula didattica ad Asti e, infine, il WineScape Hackathon, un evento di più giorni con i ragazzi delle scuole superiori di secondo grado per elaborare nuove idee progettuali sul futuro del paesaggio di Langhe-Roero e Monferrato.

“L’Associazione è in grado di esercitare un ruolo centrale nella governance del territorio, con azioni coordinate che mirino a rendere sempre più riconoscibile, partecipata e sostenibile la gestione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Il lavoro è ispirato da cinque direttrici fondamentali: tutela del paesaggio, rafforzamento delle competenze, comunicazione accessibile, credibilità istituzionale e partecipazione della comunità”, ha dichiarato il direttore dell’Associazione Bruno Bertero.

“Il sito Unesco e l'Associazione appartengono a tutti. La nostra forza sta nel dialogo con tutti i portatori d’interesse e nella capacità di staff e collaboratori nell’aprire nuovi orizzonti e proseguire con i giovani il lavoro quotidiano di tutela e valorizzazione del nostro paesaggio. Ringrazio tutte le istituzioni e i privati per il supporto, il dialogo e il confronto: solo così è possibile dare vita a progettualità concrete e lungimiranti, come l’iniziativa”, ha affermato la presidente dell’Associazione Giovanna Quaglia.

L’Assemblea si è conclusa con un clima di partecipazione e confronto costruttivo, rinnovando l’impegno dell’Associazione a operare come soggetto di coordinamento e riferimento per la salvaguardia e la valorizzazione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, riconosciuti Patrimonio Mondiale UNESCO.