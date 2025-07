M5S all'attacco della Giunta Cirio: "Dopo 6 anni ancora nessun piano socio-sanitario"

"La Giunta Cirio ha avuto sei anni di tempo per redigere il nuovo Piano Socio Sanitario Regionale, un atto di programmazione fondamentale per il futuro della sanità piemontese. Eppure, ad oggi non abbiamo ancora un testo. Scommettiamo che non sarà pronto nemmeno all’inizio del prossimo anno?".

Porta le firme di Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte, insieme ai colleghi consiglieri regionali Alberto Unia e Pasquale Coluccio, la nota stampa diffusa nel pomeriggio di oggi, sabato 12 luglio, con un attacco politico al presidente della Regione Piemonte.



"Il Piano Socio Sanitario necessita di un ampio percorso di consultazione con ordini professionali, associazioni e tutte le realtà che operano nella sanità. Questo lavoro richiede tempo, tempo che la Giunta ha avuto ed ha perso, lasciando ancora una volta cittadini e cittadine in balia di un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti. L’Assessore Riboldi dice di voler lavorare al Piano nel mese di Agosto in Consiglio regionale. Gli ricordiamo che abbiamo già un impegno, quello di dedicare il mese più caldo per sventare l’aumento dell’IRPEF a danno dei cittadini piemontesi. Col M5S certe provocazioni non funzionano; se ci sarà bisogno occuperemo anche le notti in Aula.

Dopo sei anni di governo Cirio questo è il risultato: procrastinazione e tasse".