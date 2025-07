Chiusure notturne sulla provinciale 7 per il viadotto A33: se ne parla giovedì a Roddi

Sarà un momento di confronto importante quello in programma giovedì 24 luglio alle 14.30, presso la sede distaccata del Reparto Viabilità della Provincia di Cuneo in località Molino di Roddi. Torna infatti a riunirsi il Tavolo di condivisione Grandi Opere, promosso e presieduto dal vicepresidente provinciale Massimo Antoniotti, con l’obiettivo di gestire in modo condiviso le fasi più delicate dei grandi cantieri in corso sul territorio.

Al centro dell’incontro, la chiusura temporanea della Strada Provinciale 7, in prossimità della località Due Lanterne, necessaria per consentire il varo delle travi del nuovo viadotto dell’autostrada A33 Asti-Cuneo, che sorgerà a scavalco dell’arteria stradale all’altezza della progressiva chilometrica 3,800.

L’intervento è stato programmato dalla società Itinera, incaricata della costruzione dell’autostrada, attraverso chiusure notturne tra il 7 e il 14 agosto, ogni sera dalle 21 alle 6 del mattino successivo. In ogni caso sarà garantito il transito dei mezzi di emergenza – ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Le date potrebbero subire variazioni in caso di maltempo o imprevisti tecnici.

Il Tavolo offrirà anche l’occasione per fare il punto sull’avanzamento del viadotto ai piedi della collina di La Morra, dove nei giorni scorsi sono state posate le prime travi, alla presenza del vicepresidente Antoniotti.

Un’infrastruttura strategica per il territorio, che avanza a passo deciso, e un coordinamento istituzionale che intende minimizzare l’impatto sulla viabilità locale. La riunione di giovedì si inserisce in questo percorso, ponendo al centro il dialogo tra enti, imprese e comunità.