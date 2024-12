Fossano, per mancanza del numero legale in Consiglio comunale salta l’approvazione del bilancio

Nella comunicazione di convocazione del Consiglio comunale di Fossano, la presidente Simona Giaccardi aveva indicato venerdì 20 dicembre alle ore 18,30 “precise”.

All’ordine del giorno c’era la discussione sul bilancio preventivo e pluriennale, il documento politico-amministrativo più importante dell’anno che verosimilmente avrebbe occupato parecchio tempo.

Da qui la raccomandazione di puntualità della presidente.

Senonchè ieri sera, all’ora stabilita, la maggioranza registrava vistose defezioni considerato che erano presenti solo sei consiglieri più il sindaco.

Assenti i consiglieri di Forza Italia (Mario Tortone), Fossano in Azione (Matteo Blengino) e i rispettivi assessori (Giacomo Pellegrino e Gianfranco Dogliani) e i due consiglieri di Fratelli d’Italia, Tiziana Airaldi e Luigi Campanella.

Assente anche l’assessora Cinzia Cuzzilla di FdI ma in questo caso, pare, “giustificata”.

Presenti invece i sei esponenti della minoranza, che, preso atto della mancanza del numero legale, hanno alzato i tacchi.

Morale: è saltata l’approvazione del bilancio comunale ad una manciata di giorni dalla fine dell’anno.

Commenta il capogruppo dell’opposizione Francesco Balocco, ex sindaco e di nuovo candidato sindaco nella tornata amministrativa dello scorso giugno: “Correva voce già da giovedì che sarebbero stati assenti dal Consiglio dedicato al bilancio preventivo 2025 i due consiglieri di Azione-Forza Italia, Blengino e Tortone e i loro assessori Gianfranco Dogliani e Giacomo Pellegrino. Ma si sono aggiunte le assenze di due consiglieri di Fratelli d'Italia, Tiziana Airaldi e Luigi Campanella. A questo punto – osserva Balocco -la maggioranza non garantiva più il numero legale. Un pesante segnale politico di malessere e di dissenso in giunta e in maggioranza. A questo punto anche noi consiglieri di opposizione abbiamo dichiarato che avremmo lasciato l'aula. La non approvazione del bilancio non provocherà l'esercizio provvisorio poiché il governo ha prorogato al 28 febbraio il termine ultimo. Abbiamo sottolineato che questo dissenso nel centrodestra si manifesta solo a Fossano, unica città delle sette sorelle governata da una compagine partitica simile a quella regionale e nazionale. E con segnali di contrapposizioni in giunta – aggiunge Balocco - testimoniate da assenze ripetute del sindaco su approvazioni di delibere importantissime come quelle sull’organizzazione degli uffici comunali”.

Da quanto si apprende il dissenso trarrebbe motivo – nel caso di Forza Italia e Fossano in Azione – da una mancanza di comunicazione manifestata da tempo al sindaco Dario Tallone rimasta priva di risposte.

Appena diverso il discorso di Fratelli d’Italia dove, non da oggi, si registra una spaccatura non solo nel circolo cittadino, com’è avvenuto a Mondovì (la sezione è attualmente commissariata), ma anche all’interno dello stesso gruppo consiliare.

C’è tuttavia chi più sottilmente considera che una decisione di questa portata – far saltare l’approvazione del bilancio è un atto che rischia di mettere in crisi la maggioranza e far cadere sindaco e giunta – non avrebbe potuto avvenire senza l’avallo dei piani alti di Forza Italia e della Lista Cirio.

Un segnale politico forte rivolto alla Lega che qui, a casa del senatore Giorgio Maria Bergesio, ha la sua roccaforte.

Già, ma per quale ragione?