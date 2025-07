Ddl Infrastrutture, Bergesio (Lega): “Rinvio Euro 5, Commissariamento ponte dell’Olla e avvio Armo-Cantarana”

“Il decreto appena approvato non è una semplice sommatoria di articoli, ma un vero e proprio manifesto della nostra visione per l'Italia: un'Italia che lavora, che guarda avanti, che non si arrende, che costruisce e che osa”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio nel suo intervento, ieri in occasione dell’approvazione in Senato, con voto di fiducia, del Ddl Infrastrutture, già approvato alla Camera e che ora è quindi legge.



“La nostra priorità è sbloccare il Paese, finanziare e far ripartire i cantieri, creare opportunità e garantire la mobilità e la sicurezza che i nostri cittadini meritano”, ha affermato il Senatore Bergesio, che ha posto un'enfasi particolare sulle opere strategiche per la Provincia di Cuneo, "terra che ho l'onore di rappresentare e che è da sempre al centro dell'attenzione di questo Governo e del Ministro Matteo Salvini".



Due gli interventi infrastrutturali cruciali per la Granda, inclusi nel decreto:

* Il Traforo Armo-Cantarana: “Un'opera strategica che garantirà una viabilità futura cruciale per la nostra provincia, agevolando collegamenti e trasporto merci, essenziali per le nostre imprese e per il turismo”, sottolinea il senatore.

* Il commissariamento del Ponte dell'Olla: “Un'infrastruttura fondamentale per la connettività con la tangenziale di Demonte , che ridà slancio a un territorio che attendeva risposte concrete”, aggiunge Bergesio.



Il parlamentare della Lega, vicepresidente Commissione Attività produttive, ha poi menzionato brevemente altre misure di rilievo incluse nel provvedimento: il sostegno all'autotrasporto, la deroga al divieto di utilizzo dei veicoli Euro 5 e una nuova disciplina per gli autovelox volta a contrastare gli abusi e a promuovere sicurezza e prevenzione.



Grazie inoltre a un emendamento Lega, è stato rifinanziato e prorogato il Fondo per la manutenzione delle strade nei piccoli Comuni (sotto i 5.000 abitanti), garantendo più sicurezza e vivibilità nei territori.



“Il mio ringraziamento va al ministro Matteo Salvini per l'importante lavoro che stanno facendo anche sul Piemonte e in particolare sulla provincia di Cuneo - ha concluso il Senatore Bergesio -. Mentre le opposizioni continuano a dire ‘no’, noi diciamo un forte e chiaro ‘sì’: ‘sì’ al futuro, alla connettività e ad un'Italia più unita e competitiva. La nostra visione non sarà mai schiacciata dall'immobilismo ideologico”.