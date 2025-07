L’Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno festeggia i suoi primi cinque anni al servizio del territorio

Il 19 luglio 2025 l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno celebra il suo 5° anniversario dall’apertura, un traguardo importante che rappresenta non solo una ricorrenza simbolica, ma anche l’occasione per riflettere sul ruolo centrale che questa struttura ha assunto nella sanità locale e regionale.

Inaugurato ufficialmente nel luglio 2020, l’ospedale è diventato rapidamente un punto di riferimento per i cittadini delle Langhe e del Roero. Intitolato a Michele e Pietro Ferrero, figure emblematiche della storia produttiva e sociale del territorio, il presidio ospedaliero ha saputo coniugare eccellenza sanitaria, innovazione e vicinanza alle persone.

In questi cinque anni, l’Ospedale di Verduno ha affrontato sfide complesse – a partire dalla pandemia di Covid-19 – dimostrando professionalità, resilienza e spirito di collaborazione. Sono migliaia i pazienti assistiti ogni anno nelle sue unità operative, grazie all’impegno quotidiano di medici, infermieri, personale sanitario, tecnico e amministrativo, a cui va il ringraziamento della Direzione Generale dell’ASL.

Per celebrare questo anniversario, oggi 18 luglio, la Fondazione Ospedale Alba-Bra e la Direzione dell’ASL CN2 hanno organizzato una piccola festa, accompagnati dalla musica al pianoforte del radiologo dott. Francesco Testa e dalla voce della foniatra dott.ssa Chiara Cocchi.

“Questo anniversario non celebra solo la nascita di un edificio moderno e dotato di tecnologie avanzate, ma anche il percorso umano e professionale di tutti i dipendenti che, in questi cinque anni, hanno contribuito a costruire un ospedale fatto di persone. Hanno saputo adattarsi a una realtà nuova e più complessa, imparando a lavorare insieme in un contesto in continua evoluzione, con competenza, impegno e spirito di squadra”, ha dichiarato la dott.ssa Anna Poglio che dirige f.f. la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero.

Nel corso della sobria e sentita cerimonia, il Presidente della Fondazione cav. Bruno Ceretto ha annunciato un regalo di compleanno che renderà unico l’Ospedale a Verduno: “La Fondazione Ospedale ha realizzato un progetto preliminare che la famiglia Ceretto ha deciso di sostenere, la costruzione di un’area sportiva polivalente nel cortile posto al piano primo della struttura. Sarà realizzato entro l’autunno e avrà un campo da calcetto, da tennis, da volley e basket a servizio dei dipendenti dell’ASL CN2, un modo per aggregare e rendere il nostro ospedale, un ospedale speciale”.

Come dice il Direttore della Fondazione dott. Luciano Scalise “Se si lavora in armonia, se l’ambiente di lavoro è a misura d’uomo, anche la cura ai malati sarà migliore”.

Con lo sguardo rivolto al futuro, l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero si prepara ad affrontare nuove sfide sanitarie, puntando su tecnologie avanzate, formazione continua, innovazione e centralità del paziente.