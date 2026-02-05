Per San Valentino l'iniziativa dedicata al cuore: cardiologie aperte anche a Mondovì

Ritorna “Cardiologie aperte” un’iniziativa promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore in collaborazione con ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) rivolta alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il periodo è quello della settimana di San Valentino dal 9 al 15 febbraio.
Durante la settimana la Fondazione attiverà il numero verde 800 05 22 33 dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente, da lunedì 9 a venerdì 13 dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno 600 cardiologi ANMCO delle Strutture aderenti all’iniziativa, con 1300 ore di
consulenza cardiologica gratuita.
In questa occasione la Cardiologia dell’ospedale di Mondovì, diretta da Mauro Feola, in collaborazione con l’associazione Amici del Cuore di Fossano-Mondovì, aderisce aprendo gli ambulatori alla cittadinanza sabato 14 febbraio. Dalle ore 8.30 alle 13.00, presso l’ambulatorio di cardiologia del Regina Montis Regalis si potranno effettuare gratuitamente ECG, la misurazione dei parametri e accedere ad un rapido consulto cardiologico.