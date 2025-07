“I gigants dla nosto tero”: in Alta Valle Maira una proposta di scoperta, cultura e divertimento

Non soltanto divertimento, ma anche e soprattutto attività di scoperta, vite raccontate, esempio, contatto con la natura ed esperienza di comunità.



Ad Acceglio, in Alta Valle Maira, dal 7 luglio ha preso avvio l’Estate Ragazzi “I gigants dla nosto tero”, iniziativa organizzata dalla Mamo Educational Foundation grazie a un bando della Fondazione CRC, pensata per tutti i giovani dai 6 ai 14 anni.



Titolo scelto non a caso, per un’esperienza unica nel suo genere, che ogni settimana accompagna le attività proposte con la storia di un “gigante” del territorio valmairese: racconti profondi, esemplari, d’arte, cultura, poesia, con un forte legame al territorio. Oltre al Comune di Acceglio sono coinvolti nel progetto anche altri cinque Comuni di valle: Prazzo, Marmora, Stroppo, Canosio e Elva.



In ogni Comune un “gigante” da conoscere!



“La prima settimana si è andati a Elva con la storia del poeta Piero Raina, la seconda ad Acceglio con la passione per fotografie di Bruno Rosano, e sono tante le storie ancora da scoprire, una per ogni Comune - raccontano le animatrici Barbara Ponzo, Gaia Odoberto e Simona Menardo -. L’Estate Ragazzi è un progetto articolato su tre anni, questo è il primo e stiamo avendo davvero un buon riscontro, con molti genitori che, dopo la prima settimana, hanno deciso di iscrivere i loro figli anche alle settimane successive previste. Abbiamo fatto attenzione anche all’orario, di modo da permettere anche ai bambini della bassa valle di poter raggiungerci con il pullman. C’è poi la mensa concordata con tutti i ristoratori di Acceglio, i quali a turno il lunedì ed il mercoledì offrono un pasto caldo. E poi le gite, il martedì e il giovedì, le iniziative serali dove viene coinvolta l’intera famiglia, il tutto in un clima di grande festa!”



L’attenzione alle persone e al territorio è da sempre la sfida che caratterizza la Mamo Educational Foundation, con l’intento di dare il proprio contributo per un futuro che guarda davvero al benessere del singolo e della comunità.