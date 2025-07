Prime lauree in DAMS alla casa di reclusione di Saluzzo

Il 17 luglio, alle ore 10, presso il Teatro della Casa di Reclusione Rodolfo Morandi di Saluzzo, si terranno le cerimonie di discussione e conferimento di quattro lauree triennali di altrettanti studenti detenuti.

I tre studenti che si laureeranno nel Corso di Studi in DAMS saranno i primi studenti dell’Università di Torino, privati della libertà, a conseguire una laurea in questo corso.

I laureandi sono:

V.T., Corso di Laurea in DAMS.

Tesi: L’ora di libertà. Teatro in Carcere, Relatore Prof. Armando Petrini.

F.G., Corso di Laurea in DAMS.

Tesi: Pinocchio tra di noi, Relatrice Prof.ssa Clara Allasia.

D.S., Corso di Laurea in DAMS.

Tesi: MARCO CAVALLO. Paradigma della dignità riconquistata dagli internati, Relatrice Prof.ssa Maria Federica Mazzocchi.

S.C., Corso di Laurea in Diritto per le Imprese e le Istituzioni.

Tesi: Crimini dei potenti e crimini d’impresa. Una riflessione sul caso ThyssenKrupp, Relatrice Prof.ssa Rosalba Altopiedi.

L’evento rappresenta un’importante testimonianza dell’impegno dell’Università di Torino nel promuovere l’accesso alla formazione universitaria in ogni contesto e oltre qualsiasi muro.

Il Polo Universitario Penitenziario dell’Università di Torino è una realtà operativa da molti anni nella Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Dal 2019, sono state attivate le iscrizioni anche presso la Casa di Reclusione di Saluzzo, completamente destinata a detenuti in regime di Alta Sicurezza; nel 2022 è stata istituita, nello stesso Istituto, una sezione “Polo Universitario” esclusivamente dedicata agli studenti iscritti all’Ateneo.

Attualmente sono iscritti all’Università di Torino 152 studenti privati della libertà personale. La Casa di Reclusione di Saluzzo ospita 50 studenti, 23 dei quali si trovano nella sezione “Polo Universitario” dell’Istituto. I Dipartimenti coinvolti sono: Culture, politiche e società; Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne; Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari; Giurisprudenza; Psicologia; Studi storici; Studi Umanistici; Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie; Scuola Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche; per un totale di 14 corsi di laurea triennali e 7 corsi di laurea magistrali o a ciclo unico.

Presso la Casa di Reclusione di Saluzzo, nello specifico, sono iscritti: 16 studenti al CdL in DAMS; 12 studenti al CdL in Scienze e tecniche delle attività motorie e sportive; 13 studenti al CdL in Diritto per le imprese e le istituzioni; 4 studenti al CdL in Scienze Politiche e sociali; 1 studente al CdL in Storia; 1 studente al CdL in Innovazione sociale, comunicazione, nuove tecnologie; 1 studente al CdL in Comunicazione Interculturale; 2 studenti, laureati in triennale lo scorso Anno Accademico, alla magistrale di Comunicazione Pubblica e Politica.