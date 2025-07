Per l'Asava di Alba in arrivo 66.000 euro per due progetti: un'aula di formazione e un’ambulanza

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato venerdì 25 luglio.

Un momento di assestamento, ma anche di progettualità concreta per Asava, l’Associazione Autisti Servizio Ambulanza Volontari Alba con sede a Grinzane Cavour, che affronta i primi cento giorni di attività del nuovo direttivo.

“Siamo in una fase di transizione, ma i nuovi membri del direttivo hanno già assunto le loro deleghe e stanno affinando gli strumenti e le modalità di gestione”, spiega il presidente Roberto Giachino. “In questi mesi, pur non essendoci ancora rivoluzioni, stiamo portando avanti con determinazione alcuni progetti avviati dal precedente direttivo”.

Due le novità principali che segnano il passo del cambiamento. La prima riguarda l’arrivo di un contributo da 51.000 euro erogato dalla Fondazione CRT a seguito di un bando, destinato all’acquisto di una nuova ambulanza. “Il finanziamento non copre però l’intero importo necessario, che ammonta ad almeno 85.000 euro. Dovremo quindi trovare ulteriori fondi, ma contiamo di riuscire ad acquisire il mezzo entro 10-12 mesi”, precisa Giachino.

La seconda buona notizia arriva dalla Fondazione CRC, che ha riconosciuto ad Asava un contributo da 15.000 euro per la ristrutturazione della sede, e in particolare per la realizzazione di una nuova aula di formazione. “Anche questo è un progetto ereditato e che stiamo completando: i lavori sono già in fase avanzata, e contiamo di concluderli entro la fine di luglio. L’inaugurazione ufficiale sarà in autunno”.

Giachino sottolinea l’importanza del lavoro condiviso: “Ringrazio le Fondazioni per la fiducia e tutti i componenti del Direttivo per l’impegno e la dedizione che stanno dimostrando. Siamo in una fase di affinamento, ognuno sta entrando nel vivo delle deleghe e il clima di collaborazione è ottimo”.

L’organigramma ASAVA 2025

Direttore sanitario: Dott. Roberto Giachino

Presidenza

Presidente: Roberto Giachino – Rapporti con i volontari, privacy, datore di lavoro

Vicepresidente: Claudio Rava – Normativa, emergenza e urgenza, eventi, automezzi

Segreteria

Segretario: Domenico Anselma – Segreteria, stampa

Tesoreria

Tesoriere: Franco Destefanis – Tesoreria, centralino, rapporti con volontari

Deleghe operative

Claudia Carpi: Eventi (titolare), DPI e divise (coadiutore)

Giuseppe Lolli: Turni volontari, autorizzazioni sanitarie

Celeste Marengo: Manutenzione sede, mensa

Andrea Perrone: DPI e divise (titolare), eventi (coadiutore)

Roberto Pittatore: Automezzi (meccanica e carrozzeria)

Organo di controllo: Dott. Davide Boffa

Revisori dei Conti: Paolo Avogliero, Renato Testa

Probiviri: Marco Torta, Giuseppe Carriere, Leoluca Mancuso