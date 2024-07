Ordine "monstre" di Lannutti: il vettore cuneese acquista da Volvo 1.500 nuovi camion

Clamoroso investimento del Gruppo Lannutti di Cuneo, che rinnova la propria flotta per il 50%.

L'azienda di autotrasporti con sede a Madonna dell’Olmo, che conta 3.000 camion, ha appena perfezionato un ordine di 1.500 veicoli Volvo FH Aero, la maggior parte dei quali saranno alimentati da HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un carburante che può essere ottenuto da prodotti di scarto riducendo le emissioni di CO2 fino al 90%.

Tutti i mezzi saranno inoltre dotati del nuovo Camera Monitor System di Volvo, un componente di ultima generazione che sostituisce i normali specchietti, migliorando l'aerodinamica e la sicurezza.

“La nostra priorità è quella di avere veicoli a basse emissioni”, dice il CEO del gruppo cuneese, Valter Lannutti. Che da buon piemontese tende a minimizzare l’enormità dell’operazione: “Siamo sabaudi, non ci piace enfatizzare le scelte fatte. Amiamo il nostro lavoro, il benessere dei dipendenti e l’ambiente, dunque quando riusciamo a fare qualcosa in merito agiamo. Non siamo soliti fare annunci, ma posso confermare quanto comunicato dalla Volvo”.

In pratica, oltre alla tecnologia I-Save per il risparmio di carburante già adottata al 100% dalla sua flotta, ora la Lannutti punta a cogliere i vantaggi derivanti dal Camera Monitor System e dal miglioramento del design aerodinamico. “Questa partnership con Volvo - aggiunge Valter Lannutti - ci permetterà di continuare il nostro percorso verso le emissioni zero”.

Anche da parte di Volvo c’è grande soddisfazione per l’importante ordine arrivato dall’impresa di logistica cuneese: “Questo accordo mi rende molto orgoglioso perché dimostra la fiducia e l'impegno di Lannutti nei confronti di Volvo Trucks come partner commerciale di lunga durata", sostiene Roger Alm, presidente di Volvo Trucks.

I 1.500 nuovi veicoli Volvo saranno consegnati al Gruppo Lannutti tra il 2024 e il 2025.