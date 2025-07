Tempi lunghi per i lavori all'Attilio Bravi, il presidente del Bra Germanetti: "Inizieremo a Sestri, intanto valuteremo pure altre soluzioni" [VIDEO]

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana, uscito mercoledì 16 luglio.

A fine agosto (domenica 24 la prima giornata) avrà inizio il campionato di Serie C 25/26 con il Bra ai nastri di partenza dopo la splendida promozione della passata stagione.

I giallorossi conosceranno le avversarie il 25 luglio quando saranno ufficializzati i gironi mentre il 28 verranno pubblicati i calendari.

La squadra di Nisticò giocherà le partite casalinghe a Sestri Levante data l'indisponibilità dell'Attilio Bravi dove sono in programma dei lavori per adeguarsi agli standard richiesti dalla categoria.

Una situazione che molto difficilmente si risolverà prima della fine del campionato, come confermatoci dal presidente Giacomo Germanetti, incontrato in occasione del raduno di lunedì 14 luglio.

Da parte della dirigenza "ulteriori riflessioni" in corso per individuare qualche altra soluzione, possibilmente in Piemonte, a campionato già iniziato, dopo avere giocato le prime partite al "Giuseppe Sivori" di Sestri.