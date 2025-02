Cuneo piange la professoressa Raffaella Borda Bossana: aveva 76 anni

In lutto la comunità cuneese per la scomparsa di Raffaella Borda Bossana, ben conosciuta nell’ambito scolastico per aver insegnato italiano alle scuole medie e superiori del capoluogo e letteratura all’Ipsia.

La signora Bossana aveva 76 anni ed è deceduta nella mattinata di domenica 2 febbraio all’istituto Climatico di Robilante. Fatale la recidiva di un tumore scoperto tre anni fa e curato. Era originaria di Messina; ex studenti e colleghi la ricordavano per le doti umane e per la grande passione impiegata nell’ambito professionale.

Lascia i figli Aldino e Valentina. La salma partirà oggi (lunedì 3 febbraio) alle 12 dall’istituto Climatico per raggiungere il Tempio di Magliano Alpi per la cerimonia di commiato e rito della cremazione.