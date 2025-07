Mondovì, sarà Proteo a gestire il chiosco di Parco Europa

Sarà Proteo Cooperartiva sociale ad occuparsi del chiosco di Mondovì a Parco Europa.

La società ha presentato l’offerta migliore per il canone di locazione mensile della struttura, superando gli altri che avevano presentato domanda (cinque in totale, di cui solo quattro ritenute valide. Una è stata esclusa per mancanza di documentazione prevista, ndr).

Il Comune di Mondovì aveva aperto il bando per la nuova gestione dei chioschi adibiti a bar siti in Parco Europa e via Vico lo scorso maggio.

Il contratto di locazione avrà una durata di sei anni, rinnovabili per ulteriori sei. Nei prossimi giorni si chiuderà anche la procedura per l'assegnazione di quello di Piazza dove, di recente, è stata installata una colonnina per la ricarica delle e-bike.