A Cuneo le serate migliori finiscono da McDonald's

Il locale nel periodo estivo resterà aperto nel periodo estivo con il servizio McDrive fino alle 2 dalla domenica al giovedì e fino alle 3 il venerdì e sabato.

“Abbiamo voluto dare l'opportunità (in particolare ai ragazzi/e) di terminare le serate in compagnia presso i nostri locali e dar spazio alle loro modalità notturne, che passano attraverso momenti di condivisione, comunità e aggregazione inclusiva" – così spiega l’iniziativa l’AD Alessandro Romano.

Con la novità estiva, il McDonald's di Cuneo, ma anche gli altri McDrive gestiti dalla società Euro1, licenziataria del marchio in Granda (Fossano, Mondovì, Savigliano e S.Vittoria d’Alba), hanno esteso da inizio luglio gli orari, con modalità analoghe e verificabili sui rispettivi siti e pagine social.

Nel locale McDrive inaugurato a gennaio 2025, nello specifico, da domenica a giovedì fino alle 02, e da venerdì a sabato fino alle 03. Un'ora in più per godersi le "creature notturne" e concludere la notte con un pasto gustoso e veloce.

Come recita lo slogan sulla recente campagna promozionale, "Le serate migliori finiscono da McDonald's", e non potrebbe essere più vero. Che si tratti di un gruppo di amici in cerca di un momento di convivialità e ritrovo dopo una serata fuori o di chi desidera un boccone sfizioso a tarda ora, il McDonald's di via Pertini è pronto ad accogliere tutti in sicurezza, con un menu ricco di opzioni. L'atmosfera, resa ancora più speciale dall'apertura prolungata, invita a rilassarsi e a condividere storie sotto il logo dorato, simbolo di un rito moderno, in un contesto reso più divertente dall'opzione dell'ordine in auto McDrive e dalla possibilità poi di fruire degli spazi dell'ampia terrazza esterna, concepita e strutturata per accogliere oltre 150 posti a sedere.

Questa estensione oraria non è solo una comodità, ma un vero e proprio plus per la comunità locale, che ora può contare su un punto di riferimento aperto fino a tardi. Per Cuneo, una vera news. Che sia per un hamburger da carni bovine 100% da filiera italiana, patatine croccanti o un dolce irresistibile, il McDonald's di Cuneo si conferma il luogo ideale dove le notti prendono vita, trasformando ogni serata in un ricordo indimenticabile.

Quindi, la prossima volta che la notte chiama, sapete dove andare…