QUESTA È L’ESTATE DI… / Lucia Dalmasso, la gioia di scrivere e un viaggio da volontaria in Kenya

L’estate per molti studenti significa soprattutto una cosa: vacanze. Ma dietro il tempo libero e le giornate di relax, c’è molto di più. C’è chi lavora, chi fa sport, chi si dedica al volontariato o coltiva passioni e interessi personali. In questa rubrica abbiamo raccolto le voci di ragazzi e ragazze della nostra provincia per raccontare cosa significa davvero l’estate per loro.

***

Lucia Dalmasso ha 18 anni ed è originaria di Beinette. Cura una rubrica per il quotidiano “La Stampa” e quest’estate partirà alla volta del Kenya, per un’esperienza di volontariato. Ha vinto il concorso letterario “Novel d’Art” e nelle sue parole si sente tutta l’energia di chi sta imparando a vivere con pienezza e consapevolezza. Le abbiamo chiesto di raccontarci la sua estate.

Come stai passando quest’estate?

Principalmente leggendo e uscendo con i miei amici e la mia famiglia, mi prendo un po’ di tempo per me e per le persone che amo.

Com’è scrivere per un quotidiano a 18 anni?

Sicuramente un’esperienza unica: non avrei mai pensato di arrivare fino a qui pochi mesi fa e invece eccomi qua, con una rubrica a livello nazionale. Sono super emozionata e felice, anche se ovviamente questo ruolo si porta dietro delle responsabilità non da poco. Ogni settimana ricevo messaggi da conoscenti, ma anche sconosciuti, di ringraziamenti e apprezzamenti, ogni volta mi riempiono il cuore di una gioia unica.

Hai progetti che riguardano la scrittura per il tuo futuro prossimo? Continuare a scrivere sui giornali o magari scrivere un libro?

Sicuramente continuerò a scrivere su “La Stampa”, anche se, da lettrice appassionata, il mio sogno sarebbe quello di pubblicare un libro, un giorno.

Quando hai vinto il Concorso Novel d’Art hai affermato di aver scritto quel testo sulle note del telefono… succede ancora? Scrivi sempre ovunque ti trovi?

Sì, quando ho tempo o mi arriva l’ispirazione non posso aspettare di avere un foglio e una penna in mano o una scrivania, devo scrivere subito. Per questo uso le note del telefono e certamente continuerò a farlo.

Quest’estate andrai in Kenya a fare volontariato: cosa ti ha spinto a prendere questa decisione? Cosa ti aspetti da questa esperienza?

Mi è stata proposta dal gruppo animatori di Beinette, il paese in cui abito, e ho subito accettato. Ho sempre fatto volontariato e farlo in un Paese lontano era un sogno per me, dunque quando ho avuto l’opportunità di realizzarlo non ci ho pensato due volte! Sarà difficile e sicuramente conoscerò una realtà completamente diversa, ma sono pronta ad affrontarla e imparare da questa esperienza.

L’inverno è spesso descritto come una stagione opaca, in bianco e nero, mentre l’estate come la stagione dei colori: è ritornato il colore delle cose nella tua vita?

Sì, senza dubbio. Anche se i problemi non svaniscono con l’arrivo dell’estate, sicuramente il tempo libero e il meteo aiutano molto. Ogni anno mi sento di rifiorire con l’estate, questo in particolare.

Estate per molti significa relax: quanto è importante staccarsi da tutto per te in questi mesi?

Tanto, spesso ci dimentichiamo di quanto sia importante prenderci del tempo per noi o per le nostre passioni, quando in fin dei conti è il senso stesso della vita, quel che dovremmo poter sempre coltivare senza scrupoli.

Qual è una cosa che porti sempre con te nella tua estate?

Il calore, non solo esterno, ma anche interno al mio animo (e penso quello di molti) e il colore, che non può mai mancare nei miei outfit.



Per Lucia l’estate è un tempo di scrittura e di riscatto. Un tempo pieno, ma non frenetico. Costruito su parole pensate, viaggi interiori e un orizzonte che si allarga fino al Kenya.

Le sue giornate non si riempiono di sole per caso: dietro a ogni gesto c’è consapevolezza. Ed è proprio in questo equilibrio tra sogno e impegno che Lucia ha ritrovato i colori della sua vita, trasformandoli in storie da condividere con gli altri.