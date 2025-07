Ribero Termosanitari: Un Legame Indissolubile con Cuneo e la Passione per la Pallavolo

In una città dove il nome Ribero Termosanitari risuona con familiarità, la sua partnership con la Cuneo Granda Volley non è solo una sponsorizzazione, ma una vera e propria simbiosi. Questa mattina abbiamo avuto il piacere di incontrare Erika Ribero, figura chiave di un'azienda che è diventata un pilastro del tessuto economico e sportivo cuneese. L'obiettivo è addentrarci nei dettagli di questo legame consolidato e scoprire la filosofia che anima un'impresa così profondamente radicata nella comunità.

Prima però abbiamo chiesto a Erika di riassumerci la Ribero Termosanitari, un'azienda che affonda le sue radici nello spirito imprenditoriale di suo padre.

Fu negli anni '80 che prese forma la nostra storia, plasmata dalla visione e dalla determinazione imprenditoriale di mio padre. Tutto ebbe origine da un modesto garage, sotto l'abitazione di famiglia a Valgrana. Da questo modesto avvio, un passo alla volta, come saggiamente afferma mio padre, abbiamo perseguito un rigoroso reinvestimento, culminato, nei primi anni 2000, nella realizzazione della nostra attuale e ben strutturata sede a San Rocco di Bernezzo, sulla statale Cuneo-Caraglio. Agli albori di questa impresa, un'unica figura si distinse per la sua dedizione, al fianco di mio papà: Laura Caranta , una dipendente, o meglio un membro della famiglia, che si rivela ancora oggi un pilastro insostituibile nella gestione del nostro showroom.

Da quel singolo e prezioso impiegato, il nostro team si è ampiato progressivamente, accogliendo non solo nuovi membri della famiglia, ma anche collaboratori il cui valore si è rivelato inestimabile. Io stessa ho abbracciato questo percorso nel 2004, non appena conclusi gli studi, seguita nel 2011 dall'ingresso di Alberto Fusta, il nostro stimato socio. Successivamente, si sono uniti Andrea Scappucci, mio compagno, che oggi guida con successo la nostra filiale di Manta, e Andrea Ribero, mio cognato come commerciale. Insieme a loro, altri preziosi collaboratori completano oggi il nostro affiatato team.

Ribero Termosanitari si afferma come punto di riferimento nel settore termoidraulico e dell'arredo bagno in provincia di Cuneo. Nata per servire gli installatori idraulici, l'azienda ha ampliato il suo raggio d'azione con l'apertura di uno showroom dedicato anche ai clienti privati.

La crescita aziendale si è sviluppata su due fronti principali: un costante impegno nell'innovazione per l'idraulica e i sistemi di riscaldamento (dalle pompe di calore ai pannelli solari, senza dimenticare caldaie a legna e pellet) e una significativa espansione nell'arredo bagno, con un'ampia offerta di prodotti.

Cruciale per il successo di Ribero Termosanitari è il servizio di assistenza. Oltre a garantire prodotti di qualità impeccabile, l'azienda assicura un'assistenza clienti completa e capillare, che si estende con pari dedizione dal pre-vendita al post-vendita, consolidando la fiducia con la propria clientela.

In un panorama così vasto di opportunità, quali sono stati i principali fattori che vi hanno spinto a scegliere proprio la pallavolo femminile e, in particolare, la Cuneo Granda Volley come veicolo per la vostra sponsorizzazione?

La nostra scelta affonda le radici in un legame molto personale e profondo: la pallavolo è radicata nella nostra famiglia. Io stessa ho giocato a pallavolo, e anche i miei figli praticano questo sport.

Crediamo fermamente che l'ambiente della pallavolo cuneese sia sano, portatore di valori autentici e che questi siano perfettamente paragonabili ai principi che coltiviamo nella nostra azienda. C'è un'affinità naturale. Elementi come il lavoro di gruppo, la dedizione e l'impegno reciproco, che sono pilastri della pallavolo, rispecchiano appieno il modo in cui operiamo e i valori che ci guidano ogni giorno.

Infine, un principio cardinale per la nostra realtà è la correttezza, accompagnata dal più profondo rispetto. Analogamente ai valori del volley, dove si rispettano avversari, compagni e regolamento, in azienda la correttezza verso dipendenti, fornitori e, primariamente, i nostri clienti rappresenta un fondamento incrollabile. Edificare relazioni basate sulla fiducia reciproca non è solo un obiettivo, ma una condizione imprescindibile per il nostro operato.



Dal suo punto di vista, quali ragioni dovrebbero spingere un'azienda a sponsorizzare una squadra di pallavolo femminile?

Sponsorizzare il volley femminile è una scelta strategica vincente per le aziende. Questo sport incarna valori positivi (squadra, disciplina, rispetto) che rafforzano l'immagine aziendale. Offre una visibilità ampia e qualificata grazie a un pubblico fedele e familiare. Inoltre, garantisce un forte radicamento sul territorio, dimostrando impegno sociale e costruendo fiducia con la comunità locale.

In sintesi, sponsorizzare la pallavolo femminile non è solo un investimento in visibilità, ma un modo per allineare l'azienda a valori sani, raggiungere un pubblico coinvolto e rafforzare il legame con il territorio.