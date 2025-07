Alpinista precipita alla Punta Piacenza: soccorso in elicottero e trasportato in codice rosso

È stato un intervento delicato e tempestivo quello portato a termine nella tarda mattinata di oggi, domenica 27 luglio, dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il supporto del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, nel territorio montano del comune di Valdieri.

L’allarme è scattato intorno alle 11.00, quando il gestore del rifugio Bozano ha segnalato la caduta di un alpinista dal primo tiro di una via di arrampicata sulla Punta Piacenza, nel massiccio dell’Argentera.

L’elicottero di soccorso è stato inviato in zona e ha sbarcato l’équipe di tecnici e sanitari con verricello nel punto dell’incidente, in un’area impervia e difficilmente raggiungibile via terra. Il paziente, cosciente ma con un grave trauma dorsale, è stato immediatamente stabilizzato con tecniche di immobilizzazione del rachide e successivamente imbarellato.

Sempre con l’ausilio del verricello, l’uomo è stato recuperato a bordo dell’elicottero e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione, ma l’intervento rapido e coordinato ha evitato conseguenze peggiori.