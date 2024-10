Oscar del Turismo 2024: Langhe Monferrato Roero al terzo posto tra le destinazioni più amate dagli stranieri in vacanza

Langhe Monferrato Roero al terzo posto tra le destinazioni più amate dagli stranieri in vacanza in Italia e il Piemonte si aggiudica il Premio Speciale Cashless Destination, per la destinazione che ha registrato il maggior utilizzo di transazioni elettroniche.



Questi i risultati del Cuneese e della nostra regione in occasione della cerimonia ufficiale di consegna dei premi "Italia Destinazione Digitale" agli Oscar del turismo.

L'evento è organizzato da The Data Appeal Company – Gruppo Almawave all’interno del TTG Travel Experience, la manifestazione di punta in Italia per la promozione del turismo internazionale, inaugurata oggi a Rimini.