Envie riapre la farmacia con la nuova gestione della dottoressa Elena Bossio

È tornata operativa la farmacia di Envie. Riaperta la scorsa settimana con una nuova gestione, la farmacia 'Fondazione Cesare Buzzi srl’ è ora affidata alla dottoressa Elena Bossio, che ha gestito a lungo la farmacia di Ruffia.





La nuova sede, moderna e funzionale, si trova in piazza Cesare Buzzi, a poca distanza dalla vecchia farmacia situata in via Roma 10, che per ben 38 anni è stata un punto di riferimento per la comunità sotto la guida del dottor Mario Rossi, professionista molto stimato in paese, che "ha lasciato un segno ad Envie dando un ottimo servizio al paese", come confermano molti enviesi che ne ricordano con affetto la "professionalità e disponibilità".

Dopo la chiusura a fine giugno della farmacia del dottor Rossi, i cittadini hanno dovuto spostarsi nei comuni vicini di Revello e Barge, per reperire farmaci.

Una situazione che si è protratta per tre settimane, fino alla tanto attesa riapertura di martedì 22 luglio, alla quale hanno partecipato numerosi abitanti, il sindaco Roberto Mellano e il parroco don Mariano Tallone, che ha impartito la benedizione ai locali durante l’inaugurazione.

La nuova titolare è la dottoressa Elena Bossio, originaria di Ruffia e residente in frazione Occa di Envie, vanta un’esperienza trentennale nel settore farmaceutico, di cui 10 anni a Ruffia, con ulteriori collaborazioni in altre farmacie.

Con entusiasmo e senso di responsabilità ha dichiarato: “Mi scuso per le tre settimane di attesa ma c’erano da rispettare dei tempi tecnici richiesti sia per lo spostamento dei locali che per la parte burocratica dovuta al cambio di gestione. Sono molto contenta di essere qui per far conoscere agli enviesi il ‘mondo’ dei rimedi naturali in cui ho una lunga esperienza”.

Non a caso, la dottoressa Bossio è anche farmacista esperta in omeopatia, grazie a un diploma ottenuto in un corso biennale post laurea. E ha già annunciato che in autunno saranno organizzati nella nuova struttura incontri informativi su vari aspetti legati alla farmacia e alla terapia naturale.

Ma le novità non finiscono qui. “All’interno del locale – afferma la farmacista – sarà realizzato il servizio di telemedicina: elettrocardiogramma, holter cardiaco e holter pressorio. Inoltre gli esami ematici di base ‘di prima istanza’: colesterolo, glicemia, creatinina. Cercherò inoltre - conclude Bossio - di essere un punto di riferimento per le mamme, perché oltre a essere mamma di tre figli ho appena terminato un master in ‘farmacista esperta in puericultura’”.

La farmacia di Envie è aperta dal martedì al sabato con orario 8,30 - 13,00 e 16 - 19,30.

Rimane chiusa la domenica e il lunedì.