Roburent, campetto di calcio a cinque per i giovani vicino al Parco degli Odassi

Un nuovo campo per il calcio a cinque a disposizione dei giovani. Come anticipato negli scorsi mesi dall'amministrazione comunale di Roburent, è stato confermato il divieto di giocare a pallone nell'area del Parco degli Odassi, oggetto di riqualificazione con l'installazione di attrezzi per la ginnastica e tavolini, in modo da rendere l’area un gradevole punto di ritrovo per famiglie con bambini piccoli e anziani.

La decisione, che in passato ha suscitato il malumore di alcuni villeggianti, dopo la rimozione delle porte da calcio, è stata segnalata con apposita ordinanza e cartellonistica, al fine di garantire la quiete pubblica sia per i residenti delle case che affacciano sul parco che delle famiglie e degli anziani che la frequentano.

Per l’estate 2025, il Comune di Roburent, ha messo a disposizione, a pochi metri di distanza, un campetto di calcio a cinque, in erba, nella proprietà del ristorante pizzeria Country.

"Un profondo ringraziamento a Loredana Brunengo e Giuseppe Carnazza - dice il sindaco, Emiliano Negro - per aver messo a disposizione il campo di loro proprietà, in forma completamente gratuita. A breve verrà istallata la segnaletica, codice comportamentale e orari di apertura. Anche in questa occasione il Consigliere Arca, ha provveduto alla mediazione, nonché alla totale pulizia dell’area. Sarà inoltre possibile, concordare con l'ASD, Multedo, aggiudicataria del bando per la gestione degli impianti sportivi di San Giacomo, l'utilizzo del campo sportivo a nove di Viale dei Mussi. La stessa ASD, collaborerà con altre associazioni sportive dilettantistiche, al fine di massimizzare la presenza di giovani e famiglie sul nostro territorio".