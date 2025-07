A Bra l’ultimo saluto ad Antonio Sassone, il dipendente Abet vittima dello scontro avvenuto sabato in via Don Orione

Si terranno domani, mercoledì 30 luglio, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Bra, i funerali di Antonio Sassone, il 46enne vittima dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato 26 luglio lungo il tratto della Strada Provinciale 661 compreso tra la frazione braidese di Bandito e il confinante comune di Sanfrè.

L’uomo, classe 1979, dipendente della Abet Laminati, viaggiava come passeggero di una Ford Kuga andata a scontrarsi violentemente con una Bmw Serie 1 per cause sulle quali la Polizia Locale di Bra ha trasmesso una prima informativa alla Procura della Repubblica di Asti, competente territorialmente, in ordine al reato di omicidio stradale.

Il sinistro aveva provocato altri tre feriti, trasportati in ospedale in condizioni non gravi.

Giunto ora il necessario nulla osta dell’autorità giudiziaria, le esequie sono state fissate per le ore 9 di domani, con partenza dalla camera mortuaria del cimitero cittadino, dove la salma è composta, alle ore 8.50.

L’uomo lascia la madre Carmela, il padre Biagio, la sorella Maria con Leonardo, i nipoti Lucia e Michele, la compagna Nicoletta.

Dopo la cerimonia le sue spoglie riposeranno nel cimitero di Montefalcone di Val Fortore, il comune in provincia di Benevento di cui l’uomo era originario.