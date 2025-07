Ceva, successo di pubblico l'incontro con Nicola Gallino per "Un libro in giardino"

Prosegue con ampio apprezzamento da parte del pubblico la quinta edizione di “Un libro in giardino”, rassegna letteraria organizzata dal Gruppo Micologico Cebano “Rebaudengo – Peyronel” e dall’associazione storico-culturale “Ceva nella storia”.



L’evento, totalmente gratuito, è stata una scommessa vincente grazie all’impegno delle due associazioni che, a titolo totalmente di volontariato, promuovono incontri di alto livello con personaggi di importanza locale e nazionale. Nelle edizioni precedenti, infatti, sono stati ospiti della rassegna personaggi come Massimo Giannini, Mario Calabresi, Christian Greco, don Luigi Ciotti, Evelina Christillin.

Quest'anno ad aprire gli incontri è stato Fulvio Marino, volto di "È sempre mezzogiorno", seguito da Luca Ponzi (caporedattore Tgr Liguria), Enrica Roddolo (giornalista Corriere della Sera e Domenico Quirico (giornalista inviato La Stampa).

Ieri, mercoledì 30 luglio, incontro da 'tutto esaurito' con il giornalista de La Repubblica, Nicola Gallino che ha presentato il suo libro “Giri turistici d’autore in Piemonte”, con la moderazione della giornalista Paola Scola.

" Ieri sera eravamo nel meraviglioso giardino botanico del Museo del Fungo di Ceva - ha poi scritto sui social Gallino -, un'idea visionaria e seguita materialmente dall'infaticabile e bravissima Paola Scola con il marito Giorgio Raviolo. Paola ha presentato per la sua stagione culturale estiva «Incontri in giardino il mio «Giri turistici d'autore in Piemonte». Cornice affascinante: un ex convento dei Cappuccini recuperato dove sta nascendo un museo innovativo dedicato al fungo, il tesoro dei boschi dove si confondono Langa e Val Tanaro. E alla passione dei volontari del Gruppo Micologico locale, davvero una squadra di appassionati studiosi.

L'editore del Edizioni del Capricorno Roberto Marro ha introdotto lo spirito del libro. Paola Scola da grande cronista non ne ha lasciata passare una: ha colto tutti gli aspetti, persino che fra i titoli dei capitoli ne sono venuti fuori alcuni in endecasillabo. E quale spettatore migliore per raccogliere stimoli e chiavi di lettura che avere in prima fila l'amico e vulcanico assessore al Turismo Paolo Bongioanni? Grazie a tutti quelli che ci sono stati. Ora andiamo in vacanza, voi magari portatevelo dietro".

Prossimo incontro mercoledì 6 agosto con Mauro Minola, storico, con il suo libro”Faraoni a Torino”. L'ingresso è libero e gratuito

ECCO IL CALENDARIO



6 agosto - MAURO MINOLA (storico). Libro: “Faraoni a Torino”.

13 agosto - ALDO GRASSO (critico televisivo, editorialista Corriere della Sera). Libro: “Padiglione Italia”.

27 agosto - DOMENICO AGASSO (giornalista La Stampa). Libro: “Leone XIV il Papa venuto per la pace”.

3 settembre - ANDREA VUOLO (meteorologo Rai) – Blog: "Vuolo-Meteo in Piemonte".

10 settembre - ORSO TOSCO (scrittore). Libro: "L’ultimo pinguino delle Langhe".

17 settembre - MARCO DAMELE (botanico). Libro: "Il mio erbario".