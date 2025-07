Madonna delle Grazie, parte di via Tetto dell’Ola chiusa al traffico dal 5 agosto

Si comunica che, a partire da martedì 5 fino a venerdì 22 agosto, saranno eseguiti lavori di posa di cavi elettrici interrati da 0,4 kV e di tre nuovi colonnine lungo via Tetto dell’Ola, nel tratto compreso tra il civico 17 e l’intersezione con via Cherasco.

L’intervento, realizzato per conto di E-Distribuzione S.p.A. dalla ditta Giubergia & Armando S.r.l., comporterà la chiusura temporanea al transito veicolare, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18.

La sospensione è necessaria per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di scavo, posa e ripristino del manto stradale, tenuto conto della ristrettezza della carreggiata e della natura dell’intervento. La regolazione della viabilità sarà assicurata tramite adeguata segnaletica stradale e personale preposto, con l’obiettivo di limitare al massimo i disagi per residenti e automobilisti.