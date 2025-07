"Onde di Terra" a Torre San Giorgio e Savigliano: doppia proiezione per il film girato nelle Langhe

Doppio appuntamento in provincia di Cuneo con “Onde di Terra”, il film girato nelle Langhe che sta emozionando il pubblico piemontese grazie al circuito Movie Tellers.

Questa sera, giovedì 31 luglio, alle 21, la pellicola sarà proiettata in piazza Cravero a Torre San Giorgio, trasformata per l’occasione in una vera e propria sala cinematografica all’aperto.

Il secondo appuntamento è in programma per sabato 2 agosto alle 21 al Museo Ferroviario di Savigliano.

La proiezione di Torre San Giorgio rientra nella rassegna estiva promossa dal Comune e sarà impreziosita dalla presenza dell’attore protagonista Paolo Tibaldi, che racconterà aneddoti e curiosità legate alla produzione del film.

“Onde di Terra” è l’opera prima di Andrea Icardi, prodotta da Siscom e Renato Sevega.

Ambientato nelle Langhe degli anni ’70, il film racconta il viaggio interiore e fisico di Fulvia, una giovane donna calabrese che lascia il paese natale, Brancaleone, per un matrimonio combinato con Amedeo, contadino piemontese.

Attraverso le lettere scritte da Remo, giornalista di Alba e bacialè (intermediario matrimoniale), Fulvia scopre che l’uomo che ha sposato non è lo stesso che l’aveva conquistata con le sue parole.

Da qui, la protagonista è costretta a fare una scelta coraggiosa per riscrivere il proprio destino in una terra nuova.

Il cast comprende Erica Landolfi, Paolo Tibaldi, Lucio Aimasso, Sandra Forlano, Oscar Barile e Pippo Bessone.

La fotografia di Lorenzo Gambarotta e i costumi di Daniela Gramaglia ricreano con grande accuratezza l’atmosfera degli anni ’70, mentre le musiche originali del compositore saluzzese Enrico Sabena accompagnano le svolte emotive e narrative della pellicola.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.