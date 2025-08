Tennis, Peruzzi trionfa al Torneo Next Gen di Ceva:

Si è concluso con una finale avvincente il Torneo Next Gen di Ceva, disputato al Parco Perlasca. A conquistare il titolo è stato Riccardo Peruzzi, che ha superato in due set Stefano Scirelli con il punteggio di 6-0, 7-5. Un match che ha messo in mostra talento, determinazione e ottimo tennis da parte di entrambi i finalisti.

"Complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno e il livello di gioco espresso durante tutto il torneo - dicono dal Tennis Club Ceva -. Un sentito ringraziamento va al main sponsor Caffè del Borgo e allo sponsor tecnico Fruttero Sport, che con il loro supporto hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento".

Ora l’appuntamento è sempre al Parco Perlasca per il prossimo evento: il Torneo di Terza Categoria – Terzo Memorial Alberto Cajro, che prenderà il via l’8 agosto, inserito nel circuito del Master Tanaro Cup 2025. Sarà un’altra occasione per vivere grande tennis a Ceva.