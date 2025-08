Vacanza con il cane? Ecco perché l’Isola di Albarella è molto più di una meta pet-friendly

Accettare gli animali domestici, infatti, non significa automaticamente offrire un’esperienza pensata per loro. L’Isola di Albarella, immersa nella natura del Parco del Delta del Po, ribalta il concetto: qui il cane è parte integrante della vacanza, non un semplice “ospite tollerato”. L’accoglienza è costruita su misura, con attenzione reale al benessere degli animali e dei loro compagni umani.

Un contesto naturale che rispetta chi lo vive

Albarella è una vera oasi ecologica affacciata sull’Adriatico, collegata alla terraferma da un ponte carrabile. I suoi 528 ettari di macchia mediterranea, punteggiati da oltre due milioni di alberi, si sviluppano in un ambiente protetto che ospita daini, fenicotteri rosa, aironi, scoiattoli e numerose altre specie. Un ecosistema dove ogni passeggiata, anche in compagnia del proprio cane, diventa un’occasione per rigenerarsi nel rispetto della biodiversità.

Dove dormire con Fido, senza rinunciare al comfort

Le soluzioni abitative sull’isola soddisfano le esigenze di chi desidera trascorrere delle indimenticabili vacanze con il cane al mare:

L’ Hotel Capo Nord offre junior suite con giardino privato o ampie terrazze.

offre junior suite con giardino privato o ampie terrazze. Il Golf Hotel dispone di camere accoglienti per cani di piccola e media taglia.

dispone di camere accoglienti per cani di piccola e media taglia. Ville e case a schiera includono spazi recintati per garantire la massima libertà in sicurezza.

In ogni sistemazione viene fornito un kit di benvenuto con ciotola, sacchettini igienici e snack selezionati. Inoltre, è disponibile un servizio di pulizia approfondita per gli ambienti condivisi con il proprio animale.

Mare, libertà e coccole: la Doggy Beach

Uno dei fiori all’occhiello dell’isola è la Doggy Beach, situata presso lo stabilimento Capo Nord. In quest’area dedicata, i cani possono accedere al mare, correre sulla sabbia, godersi un lettino all’ombra vicino ai propri padroni e bere da fontanelle posizionate sotto l’ombrellone. Sono disponibili poi ombrelloni riservati, ciotole, giochi, docce e persino un servizio su prenotazione per il trasporto del cane in bicicletta.

Una vacanza davvero condivisa

Ad Albarella la vacanza non si divide tra “tempo per me” e “tempo per il cane”: si vive insieme. Durante la stagione vengono organizzati eventi cinofili come percorsi di agility, giochi in acqua, incontri educativi e attività in collaborazione con Confido, realtà specializzata nella relazione uomo-animale. I sentieri ombreggiati dell’isola permettono lunghe passeggiate in sicurezza, ideali per il movimento quotidiano, anche con i bambini.

Cani nei ristoranti, nelle escursioni, ovunque

L’ospitalità pet-inclusive si estende anche all’offerta gastronomica. Molti ristoranti dell’isola accettano animali e riservano tavoli in zone tranquille, come il Bistrò 18 Buca, il Ristorante Centro Sportivo affacciato sulla spiaggia o il patio esterno dell’Hotel Capo Nord. Nei dintorni, mete come Chioggia, nota come la “piccola Venezia”, sono facilmente raggiungibili anche in compagnia del proprio cane. Escursioni nella laguna o nel Parco del Delta completano l’esperienza.

Una destinazione che mette d’accordo tutti

Che si viaggi in coppia, in famiglia o da soli, con un cane o più, Albarella offre un equilibrio unico: natura, comfort, servizi, libertà di movimento e una reale cultura dell’ospitalità. Le politiche ambientali dell’isola promuovono mobilità sostenibile, riciclo dell’acqua, valorizzazione del verde e riduzione delle emissioni. Il tutto, chiaramente, senza mai sacrificare la qualità del soggiorno.





















