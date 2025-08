SuperLega, Cuneo Volley accoglie Dario Da Roit: una nuova figura chiave per il rilancio biancoblu

Cuneo Volley apre un nuovo capitolo inserendo nel proprio organico Dario Da Roit, professionista con una lunga esperienza nel mondo della pallavolo, chiamato a svolgere un ruolo ibrido di grande importanza.

A presentare questa mossa strategica è stato il Presidente Gabriele Costamagna, che ha definito l’arrivo di Da Roit come "un innesto strategico, in linea con la nostra visione di crescita strutturata, che punta a rafforzare il legame con il territorio e migliorare l’efficienza organizzativa a tutti i livelli".

Il ruolo assegnato a Da Roit comprende la direzione operativa del palazzetto dello sport di Cuneo, con la gestione delle relazioni con il Comune, e un supporto mirato all’area marketing e commerciale del Club, con particolare attenzione alle attività che coinvolgono la prima squadra e il Sitting volley, disciplina paralimpica in forte crescita.

Il neo-incaricato non nasconde il suo entusiasmo: "Dopo oltre trent’anni torno a Cuneo in una nuova veste, molto contento di entrare a far parte di un progetto ambizioso e allo stesso tempo concreto. L’ingresso in un team appassionato e determinato, così come lo è la Città di Cuneo, i suoi cittadini e tifosi, è un grande stimolo personale. Sono pronto a dare il mio apporto e a ricambiare al meglio la fiducia accordata dal Presidente".

Dario Da Roit è stato uno degli atleti simbolo dell’Alpitour Cuneo all’inizio degli anni ’90. Nato il 10 giugno 1967 a Sassari, Da Roit è arrivato alla corte del Cuneo nella stagione 1988/89 quando la squadra era in Serie A2 e ha vestito la maglia biancoblu anche nelle due stagioni successiva, giocando così in A1. Era un ottimo schiacciatore, ma soprattutto dotato di una battuta al salto decisamente potente: per lui i tifosi avevano inventato il coro: "Oh Da Roit, Da Roit, Da Roit, tira la bomba, tira la bomba!"

Con questa nomina, il Cuneo Volley dimostra di voler rafforzare le proprie fondamenta, puntando non solo al successo sportivo, ma anche ad una solida presenza nel tessuto locale che possa sostenere il progetto nel lungo periodo.

Auguri a Dario Da Roit per un buon lavoro in vista della prossima stagione sportiva e non solo, dentro e fuori dal palazzetto.