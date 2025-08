Esodo estivo per i piemontesi: primo bollino nero del weekend, attesi 13 milioni di spostamenti in Italia

L'estate italiana entra nella sua fase più intensa con il primo grande esodo del 2025 anche per astigiani e piemontesi. Le previsioni dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas delineano un quadro di traffico eccezionale: 13 milioni e 155mila spostamenti sono attesi per questo weekend, mentre l'intero mese di luglio ha già fatto registrare il record di 234,7 milioni di spostamenti sull'intera rete stradale e autostradale gestita dalla società del Gruppo FS.

Bollino nero: sabato 2 agosto la giornata più critica

Viabilità Italia ha emesso l'allerta massima per sabato 2 agosto mattina, quando scatterà il bollino nero con gli spostamenti di massa dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. Il flusso si concentrerà verso le destinazioni marine del Sud, le località montane del Nord e i valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia.

Il calendario del traffico prevede inoltre bollino rosso per oggi pomeriggio, venerdì 1° agosto, e per domenica 3 agosto, quando si concentreranno i rientri di chi ha optato per il weekend breve.

La strategia Anas: cantieri sospesi e personale potenziato

"Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole", ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme. La società ha messo in campo una strategia articolata su più fronti che prevede la sospensione di 1.348 cantieri fino all'8 settembre, pari all'81% del totale di 1.672 cantieri attivi.

Per agevolare ulteriormente i flussi di traffico, già dal 1° luglio sono stati chiusi 98 cantieri inamovibili, liberando circa 680 chilometri di strada. Sul territorio nazionale sono operativi 2.500 addetti con presidio H24 per monitoraggio e pronto intervento, in collaborazione rafforzata con il Ministero delle Infrastrutture e le Forze dell'Ordine.

"Vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene", sottolinea l'Ad Gemme, "con la raccomandazione per tutti di avere sempre comportamenti corretti al volante, come ricordiamo nella nostra campagna 'Quando sei alla guida tutto può aspettare'".

Giubileo dei Giovani: Roma al centro dell'attenzione

Un elemento aggiuntivo di complessità è rappresentato dal Giubileo dei Giovani 2025, il più grande appuntamento dell'Anno Santo iniziato il 28 luglio e in programma fino al 3 agosto. L'evento, che richiama ragazzi da tutto il mondo, ha spinto Anas a intensificare i servizi di sorveglianza nella Capitale.

Nei giorni 1, 2 e 3 agosto sono stati potenziati i presidi operativi lungo il Grande Raccordo Anulare e l'A91 "Roma-Fiumicino", nelle zone limitrofe alla Fiera di Roma dove sono alloggiati circa 25mila giovani pellegrini. I pannelli a messaggio variabile del GRA sono stati aggiornati con indicazioni specifiche per facilitare il percorso degli autobus, nell'obiettivo di gestire efficacemente la sovrapposizione tra traffico turistico e flussi dei pellegrini.

Le arterie più trafficate: mappa degli itinerari critici

Il traffico si intensificherà principalmente lungo le direttrici che conducono verso sud, con le principali dorsali adriatica, tirrenica e jonica sotto pressione, insieme ai valichi di confine verso Francia, Slovenia e Croazia.

Verso il Sud Italia saranno particolarmente trafficate l'A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria, le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia, e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna.

Nel Lazio l'attenzione si concentra sulla statale 148 Pontina, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio. Importante anche l'Itinerario E45 che interessa Umbria, Toscana ed Emilia Romagna, collegando il nord-est con il centro Italia.

Al Nord saranno sotto osservazione speciale i Raccordi Autostradali RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la statale 26 della Valle d'Aosta e la statale 309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto.

I veicoli pesanti non potranno transitare secondo un calendario preciso: venerdì 1° agosto dalle 16:00 alle 22:00, sabato 2 agosto dalle 8:00 alle 22:00 e domenica 3 agosto dalle 7:00 alle 22:00.

Consigli per un viaggio sicuro

Anas raccomanda di seguire alcune regole fondamentali per affrontare al meglio l'esodo. Prima della partenza è essenziale controllare il veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Importante anche consultare le previsioni meteo e il calendario dei bollini per pianificare orari alternativi, oltre a dotarsi di scorte d'acqua e generi di prima necessità.

Durante il viaggio le cinture di sicurezza sono obbligatorie per tutti i passeggeri, mentre i bambini fino a 1,50 metri di altezza devono essere assicurati negli appositi seggiolini. Fondamentale rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza, evitare completamente alcol e sostanze che alterano la capacità di guida, e fermarsi nelle aree di servizio in caso di stanchezza.

Particolare attenzione va posta nell'eliminare ogni tipo di distrazione: quella visiva (non guardare la strada), cognitiva (non prestare attenzione alla guida) e manuale (avere le mani impegnate diversamente dal volante).

Rimanere informati: tutti i canali disponibili

Per un viaggio sempre aggiornato, Anas mette a disposizione diversi strumenti informativi. Online sono disponibili il sito stradeanas.it nelle sezioni esodo estivo e infotraffico, l'app "VAI" scaricabile gratuitamente, e il servizio VAI (Viabilità Anas Integrata).

Per informazioni telefoniche è attivo H24 il numero verde Pronto Anas 800.841.148: digitando "5" si ottiene una panoramica su traffico e cantieri, digitando "0" le previsioni del weekend. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 è disponibile anche la Live Chat sul sito stradeanas.it.

Sui social media le informazioni sono reperibili su Facebook (Facebook.com/stradeanas) e su X con gli account @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas, seguendo l'hashtag #esodoestivo2025. I bollettini di viabilità vengono trasmessi su Tgcom24, Rai Isoradio e Radio Italia, mentre il servizio CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture fornisce aggiornamenti costanti.

L'azienda rilancia le campagne di sensibilizzazione per la sicurezza stradale "Quando guidi, Guida e Basta" contro le distrazioni alla guida e "La strada non è un posacenere" per la prevenzione degli incendi.

Con una preparazione adeguata e comportamenti responsabili, l'esodo estivo 2025 può trasformarsi nell'inizio di vacanze serene per milioni di italiani. La raccomandazione di Anas rimane sempre la stessa: la sicurezza non va mai in vacanza.