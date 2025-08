"Danza con me": suggestioni di mezza estate con la Scuola di Ballo Cravero&Marcialis di Alba, a favore della Casa Famiglia di Lasso, in Tanzania

Danza con me: così si intitola l’evento organizzato dal Lions Club Alba Langhe in collaborazione con la Scuola di Ballo Elena Cravero & Carlotta Marcialis di Alba e l’associazione Solstizio d’Estate ETS. Una serata danzante con ballerini professionisti, il cui ricavato sarà devoluto alla Casa Famiglia di Lasso, in Tanzania.

“Danza con me” era il ritornello di una vecchia canzone, e proprio come un invito alla leggerezza e alla condivisione, le coreografie della scuola di ballo trasformeranno il piazzale del ristorante Tam Bé di corso Canale a Guarene in un grande palcoscenico a cielo aperto. A rendere ancora più speciale la serata, la presenza di padre Kessy Baltazary, guida spirituale e fondatore della Casa Famiglia di Lasso, attualmente in Italia per attività di apostolato, su invito del vescovo di Alba Marco Brunetti.

L’evento ha un duplice scopo: sostenere una nobile causa e offrire un’occasione di intrattenimento di alta qualità. Oltre alle esibizioni virtuosistiche dei ballerini professionisti, ci sarà spazio anche per coinvolgere il pubblico, affiancato da danzatori di livello internazionale, reduci dalla Fabulous Cup 2025 di Lisbona, tenutasi dal 23 al 28 luglio.

Sant’Agostino diceva: “Chi canta prega due volte”. Ma chi danza, magari sulle note di una bachata caraibica o di un fado portoghese, quanto prega? Di certo padre Kessy, che sarà tra i presenti, pregherà — e non solo — affinché chi parteciperà possa anche contribuire con una donazione a favore della Casa Famiglia, utilizzando il conto intestato a Solstizio d’Estate ETS:

IBAN IT22A0306922540100000003533 (donazione detraibile fiscalmente).

Pochi sanno dove si trovi Lasso: circa 400 chilometri da Dodoma, la nuova capitale della Tanzania, alle pendici del Kilimangiaro. Un luogo remoto ma ricco di significato, come ha raccontato il presidente del Lions Club Tommaso Lo Russo, che lo ha visitato recentemente. Un viaggio nell’anima, in una realtà fatta di bambini orfani seguiti da padre Kessy nel loro percorso scolastico, prima presso la Casa Famiglia e poi nella scuola statale vicina.

E se qualcuno fosse ispirato a scoprire quei luoghi di persona, sappia che la guida Josaphat, in contatto con padre Kessy, è disponibile per organizzare escursioni sul Kilimangiaro.

Chi è padre Kessy? Un sacerdote tanzaniano che ha studiato presso la scuola Enologica di Alba e che, oltre a dedicarsi alla pastorale, coltiva anche un sogno: quello di aprire una cantina vitivinicola in Tanzania. Lo ha raccontato lo scorso anno come ospite da Bruno Vespa, ricevendo l’appoggio dell’Assoenologi.

Una delle frasi più curiose emerse dal suo soggiorno italiano? Un bambino gli ha detto: “Visto che il tuo inglese è scarso, ti insegno lo swahili!”.

E torniamo alla danza, protagonista dell’evento. Perché anche chi non balla rimane affascinato? Forse per la qualità del movimento, l’armonia e la completezza che trasmettono i danzatori della scuola “Cravero & Marcialis”. Da sempre, musica e teatro sono parte integrante della danza, tanto che, assistendo a un’esibizione, spesso non si distingue quale componente ci abbia colpito di più: l’insieme ci conquista come arte totale.

Concludiamo con una citazione della pioniera della danza moderna, Isadora Duncan:

"La prima idea del movimento e della danza mi è venuta di sicuro dal ritmo delle onde".

Abbiamo citato Sant’Agostino e Isadora Duncan, perché in fondo anche la danza può essere vista come un inno all’armonia del creato.

Costo della serata: 35 € (vini esclusi), di cui 10 € saranno devoluti in beneficenza.

Per informazioni e prenotazioni:

lions.albalanghe@gmail.com

335 7749009 – 339 5768480