Eventi a Ceva: luglio al top, ora le manifestazioni di agosto aspettando la Mostra del Fungo a settembre

Ceva festeggia il grande successo dell’evento “Seva ca bugia”, che lo scorso sabato 26 luglio ha fatto registrare un consistente afflusso di pubblico.

“Il nostro giudizio sulla manifestazione è decisamente positivo – evidenzia l’assessore alle Manifestazioni del Comune di Ceva, Luca Prato -: ringraziamo le Associazioni e le attività commerciali che si sono date da fare ed hanno collaborato per costruire il successo della proposta. Con le piazze stracolme di gente, siamo soddisfatti della scelta della nuova location del Silent party in via Marenco, così come del successo riscontrato dai concerti di musica dal vivo nei vari angoli del Centro storico e dalla dimostrazione di ballo latino americano. Abbiamo raggiunto pienamente i nostri obiettivi con la mostra fotografica ‘Volo volare volanti’ (per cui ringraziamo Big Promotion per il prezioso aiuto nell’allestimento, il gruppo Diversamente Sensibili e l'ODV GlI Aquiloni per l’organizzazione), dedicata a Pietro Contegiacomo ad un anno dalla sua scomparsa. Abbiamo voluto ricordare la figura di Pietro, assoluto protagonista della storia del volo nel Monregalese, grande appassionato di fotografia, che per un po’ è stata la sua professione con lo ‘Studio Luna’, ma che è stato soprattutto un grande amore, anche attraverso il gruppo di appassionati ‘Diversamente sensibili’. Ci auguriamo che la mostra sia una ‘edizione zero’ di tanti altri eventi simili da organizzarsi nel prossimo futuro: un evento che, inoltre, ha dato il la all’utilizzo e alla valorizzazione della chiesa di Santa Maria, un ambito molto interessante per l’organizzazione di eventi culturali. Da ultimo, esprimiamo grande soddisfazione per la gestione della pulizia delle aree dedicate alla manifestazione, che alle prime luci dell’alba di domenica si presentavano già perfettamente in ordine: un ringraziamento a chi si occupa di Ambiente, nelle persone dell’assessore Fabio Ferrero e del consigliere Alessandro Favole, e alla Proteo”.

“Seva ca bugia” ha chiuso un luglio intenso e decisamente soddisfacente, nel campo delle manifestazioni: “Siamo molto felici dell’andamento della prima edizione dell’Agrifest, con la quale abbiamo posto le basi per ulteriori futuri sviluppi; per il consolidamento del successo dell’Agriteatro; per gli ‘Insoliti sipari’, che il Comune ha patrocinato, e che ha visto la valorizzazione del Parco del Castello, altra sede decisamente accattivante, protagonista di progetti futuri che si stanno mettendo in moto”, aggiunge Prato.

Ora è il tempo delle manifestazioni di agosto. Si inizia con un evento patrocinato dal Comune, la prima edizione di “Cuginə”, una residenza artistica collettiva organizzata dal Collettivo Effe di Torino che coinvolge artisti provenienti da diversi ambiti: l’appuntamento è ai Poggi San Siro dal 6 al 17 agosto (ore 21), nei giorni che precedono la festa patronale. Venerdì 15 di agosto invece spazio al Mercatino di Ferragosto: nel Centro storico di Ceva un mercatino dell’usato, dell’antiquariato, collezionismo, oggettistica, numismatica, filatelia, vintage, modernariato e piccolo artigianato. Arriviamo quindi sul calendario a sabato 23 agosto con l’atteso “Desbarasuma”, organizzata dalla As.Com Ceva con il patrocinio del Comune: i commercianti esporranno le bancarelle di fronte alle loro attività offrendo prodotti scontati, il tutto contornato da DJ set e eventi enogastronomici collaterali in serata.

Preludio al grande appuntamento settembrino per il quale si sta lavorando alacremente già da tempo: “Sulla Mostra del Fungo – conclude l’assessore Prato – che si terrà il 20 e 21 di settembre stiamo mettendo in campo grande impegno, preparando anche una serie di novità tra le quali il rafforzamento del gemellaggio con Le Val, l’inaugurazione del secondo lotto del Museo del Fungo e tante nuove attrattive ed iniziative per le famiglie".