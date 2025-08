Manifesti storici, foto e disegni raccontano "Limone Piemonte tra passato e presente" [VIDEO]

Inaugurata ieri, sabato 2 giugno, nella sala espositiva del Grand Palais Excelsior di Limone Piemonte, in via Roma, 11, la mostra "Limone Piemonte tra passato e presente".



Si tratta di una raccolta di manifesti storici, immagini, disegni e ricordi che ripropongo le tappe più significative della storia del paese e della sua stessa promozione. Da un'iniziativa ideata e promossa dall'ex presidente di Visit Piemonte Beppe Carlevaris con il sostegno del Comune di Limone, Fondazione Crc e Atl del Cuneese prende vita un progetto di valorizzazione della tradizione tipica delle località montane.



GUARDA QUI IL VIDEO







“Questa mostra - ha spiegato il promotore Beppe Carlevaris - si inserisce in un progetto più ambizioso legato al recupero del folklore di Limone Piemonte negli anni. Ma che, sopratutto ambisce al coinvolgimento di tutte le località montane cuneesi e in futuro anche piemontesi. Attraverso questa sperimentazione avviata con Limone si intende contrastare attivamente lo spopolamento della aree interne, incentivando la residenzialità con azioni mirate”.

Alcuni manifesti sono stati animati con l'intelligenza artificiale e raccolti in un video di 4 minuti e mezzo proiettato dopo la visita alla mostra.



Il lavoro di catalogazione e digitalizzazione del materiale foto, video e audio raccolto, anche grazie alla disponibilità di alcuni residenti, si troverà su un portale con sito dedicato, utile anche alla conservazione.



La mostra resterà visitabile dal pubblico fino al 31 agosto.