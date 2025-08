Da oggi ingressi gratuiti al bioparco “Zoom”, nel tardo pomeriggio, per i residenti dell’area del Fossanese

Da oggi 4 agosto c’è un motivo in più di interesse per essere un residente dell’area del Fossanese.

Gli appassionati di animali della savana e della giungla, che provengono dagli habitat africani e asiatici, potranno infatti accedere gratuitamente per questo mese di agosto (e una sola volta nell’arco di quest’estate) nel bioparco inclusivo più grande d’Italia di Zoom Torino a Cumiana.

Fino al 17 agosto i residenti nei Comuni di Bene Vagienna, Fossano, Genola e Salmour avranno libero accesso tra le 18 e le 20.

Dal 18 al 31 agosto, invece, stessa regola di entrare gratis, nell’orario indicato, per i residenti nei Comuni di Cervere, Sant’Albano Stura e Trinità.

Si avrà la possibilità di assistere senza costi a tutti gli eventi nel contesto di natura e fauna, eccetto alle piscine e all’oasi delle farfalle, che nel caso possono essere aggiunti in fase di prenotazione.



Per gli altri orari è inoltre possibile convertire il biglietto con quello diurno al prezzo scontato di 15 euro per il solo parco e di 20 euro per avere anche l’accesso alle piscine.



L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cumiana.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Internet di Zoom Torino.