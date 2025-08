"La Cura nello Sguardo" dona nuovi armadietti agli infermieri dell'hospice di busca

L'associazione La Cura nello Sguardo annuncia con soddisfazione la donazione di nuovi armadietti per gli spogliatoi destinati al personale infermieristico dell'Hospice di Busca, struttura in cui operatori specializzati si dedicano quotidianamente all'erogazione delle cure palliative, sia in sede che a domicilio sul territorio.

L'iniziativa risponde a un'esigenza concreta emersa a seguito delle recenti nuove assunzioni nella struttura. Con l'ampliamento dell'organico dell'Hospice, infatti, si è reso necessario adeguare gli spazi dedicati al personale, garantendo a tutti gli operatori condizioni di lavoro ottimali.

La donazione è stata possibile grazie ai contributi dei sostenitori dell'associazione, che hanno permesso di trasformare le risorse raccolte in un intervento concreto e mirato. La Cura nello Sguardo opera infatti con l'obiettivo di migliorare sia la qualità dell'assistenza ai pazienti sia le condizioni lavorative di chi, quotidianamente, dedica la propria professionalità alla cura delle persone più fragili.

"Ogni singolo sostegno economico diventa parte di un circolo virtuoso di assistenza e cura che coinvolge l'intera comunità", dichiarano dall'associazione, che desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa.

L'intervento rappresenta un gesto concreto di gratitudine verso chi si dedica alle cure palliative, riconoscendo l'importanza di offrire condizioni adeguate a chi svolge un ruolo così fondamentale nell'assistenza alle persone nei momenti più delicati della loro vita.