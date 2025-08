Chiusura temporanea della strada provinciale 12 a Cherasco per lavori a supporto del ponte a scavalco

Dalle 8 di questa mattina e presumibilmente fino alle ore 19 di giovedì 14 agosto è stato chiuso al traffico un tratto della strada provinciale 12, tra il bivio con la sp 58 e il bivio con la SP3 in direzione Vergne (località Costangaresca), dalla progressiva chilometrica 1,800 alla chilometrica 2,400, in località Isorella nel territorio del comune di Cherasco.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di un intervento a supporto del ponte che scavalca la strada provinciale e per limitare i disagi alla circolazione sono stati predisposti dei percorsi alternativi, evidenziati in loco mediante l’apposita segnaletica installata dalla ditta esecutrice dei lavori, la Coinge di Bastia Mondovì.

I veicoli con massa superiore o uguale a 3,5 tonnellate e provenienti da Bra in direzione Carrù o Dogliani verranno deviati sulla variante all’abitato di Cherasco, proseguendo poi lungo la sSP661 in direzione Narzole fino al bivio con la SP242. Da lì, il percorso prosegue sulla SP242 e sulla SP45 in direzione Salmour, per poi deviare sulla SP217 in direzione Bene Vagienna, quindi imboccare la SP159 verso Lequio Tanaro fino all’intersezione con la SP12. I veicoli provenienti da Carrù e Monchiero in direzione Bra dovranno seguire il percorso inverso.

Per quanto riguarda invece i veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate provenienti da Bra in direzione Carrù o Dogliani, il percorso alternativo prevede l’utilizzo della variante all’abitato di Cherasco, con proseguimento lungo la SP661 in direzione Narzole, svolta in località Gabetti e prosecuzione fino all’intersezione con la SP3. I veicoli provenienti da Carrù e Monchiero in direzione Bra seguiranno lo stesso tragitto in senso contrario, sempre passando per la località Gabetti.

L’Amministrazione Provinciale ringrazia fin d’ora tutti gli utenti della strada per la collaborazione e invita alla massima prudenza, raccomandando il rispetto della segnaletica durante tutto il periodo di chiusura.