Il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense: un viaggio nella storia e nella memoria

Cuneo, 4 marzo - Circa 27 associati al Centro Incontri San Rocco Castagnaretta (centro anziani) ha visitato il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense, presso la vecchia stazione di Cuneo, un luogo di memoria e di storia che racconta la tragedia della Divisione Cuneense durante la ritirata di Russia.

La visita, guidata da Ivo Arnaudo, Lino Ravetto, Sandro Petrarca e Silvio Garelli, è stata un'emozione profonda per i partecipanti, che hanno potuto scoprire la storia degli Alpini e la loro partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale.

"La visita al Memoriale è stata un'esperienza toccante e istruttiva", ha dichiarato il Presidente del Centro Incontri San Rocco Castagnaretta Claudio Giuseppe Migliore . "Siamo grati alle guide e ai volontari che hanno reso possibile questa visita, che ci ha fatto riflettere sull'inutilità e la crudeltà della guerra".

Il Memoriale della Divisione Alpina Cuneense è un luogo di memoria e di storia che non può essere dimenticato. È un omaggio ai soldati che hanno perso la vita durante la guerra e un monito contro la guerra e la violenza.

La visita è stata organizzata con la collaborazione della Protezione Civile e dei Volontari ANA, che hanno lavorato per rendere possibile questo evento.