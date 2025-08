Cuneo, stop a bici e monopattini sotto i portici: accolte le richieste del Comitato di Quartiere

Dopo ripetuti appelli e segnalazioni, il Comitato di Quartiere Cuneo Centro ha ottenuto un risultato concreto: il Comune ha installato nuovi cartelli sotto i portici e sui marciapiedi del centro per ricordare ai cittadini alcune importanti regole di convivenza civile.

Tra i punti principali, spicca il divieto di transito di biciclette, monopattini e skateboard nelle aree pedonali coperte, come previsto dalla normativa vigente sulla circolazione stradale. A questo si aggiunge un altro richiamo: il divieto di consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici in determinate zone del centro e in specifici orari, fatta eccezione per i dehors autorizzati.

"È un segnale di attenzione al vivere comune – sottolineano dal Comitato – e un invito a rispettare spazi che sono di tutti. Un piccolo gesto di rispetto può rendere la città più sicura e più vivibile per tutte e tutti".