Fossano, bandiere a mezz’asta nello stabilimento che domani chiuderà per lutto

Atmosfera surreale quella che sin da questa mattina si respira fuori dallo stabilimento Balocco, coi pochi collaboratori intercettati all’ingresso della fabbrica di via Santa Lucia che non nascondono il proprio dispiacere per la scomparsa di Alessandra Balocco.

Davanti all'ingresso principale un cartello annuncia che nel pomeriggio di domani, mercoledì 6 agosto, in occasione dei funerali della 61enne presidente e amministratrice delegata dell’azienda, l’intera fabbrica si fermerà in segno di lutto.

Bandiere a mezz’asta esprimono la vicinanza dell’intera azienda alla famiglia industriale fossanese, colpita da una così grave perdita.