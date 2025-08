Laurearsi anche ad Alba, Bra, Cuneo e Imperia: Multiversity Group rivendica qualità e inclusione. “Università online accessibile, varia e in linea con i tempi”

Ad Alba, Bra, a Cuneo e nella vicina Imperia il loro nome è da anni legato a una trasformazione silenziosa ma radicale dell’accesso all’istruzione universitaria. Carmine Maffettone e il figlio Vincenzo da anni dirigono i poli territoriali di Multiversity Group, con gli atenei Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma realtà più importante d’Europa nell’ambito della formazione digitale, nella cui organizzazione i due condirettori cuneesi hanno intanto assunto incarichi di vertice a livello nazionale.

A intervenire è Carmine Maffettone, responsabile territoriale del gruppo e figura di riferimento della rete educativa, ormai. “Parlare di ‘lauree facili’ è superficiale. Si confonde l’accessibilità con la banalizzazione. Noi offriamo una formazione pensata per le persone reali, che spesso non hanno avuto la possibilità di concludere il percorso accademico nei tempi o nei modi tradizionali. Multiversity rappresenta oggi la realtà più strutturata in Europa nel settore education, attraverso modalità di studio flessibili e pienamente riconosciute”.

I numeri parlano chiaro. Secondo l’Osservatorio Università Telematiche, la provincia di Cuneo ha registrato un incremento del 316% negli iscritti alle università digitali negli ultimi cinque anni, seguita da Asti (+266%) e Novara (+237%). Una crescita che, lungi dall’essere un’anomalia, riflette la capacità di queste realtà di intercettare nuovi bisogni e di adeguarsi a nuovi stili di vita e apprendimento.

“Oggi gli studenti sono nativi digitali, e la didattica non può restare ancorata ai modelli del secolo scorso. Le nostre università si sono adattate, senza perdere in rigore. Al contrario: siamo i primi a voler garantire standard alti e controlli seri”, continua Maffettone, richiamando l’impegno del gruppo per l’attuazione del Decreto Ministeriale 1835 del 2024, noto come “Decreto Bernini”.

Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso dicembre, ha infatti introdotto nuove linee guida per la didattica telematica, imponendo almeno il 20% di lezioni in modalità sincrona, obbligo di esami in presenza, controlli ANVUR rafforzati e, soprattutto, nuovi parametri per il rapporto studenti/docenti, ora definiti per legge.

“Accogliamo con favore il decreto – sottolinea Maffettone – perché definisce un quadro chiaro e migliora l’omogeneità tra telematiche e presenziali. Noi abbiamo già avviato decine di bandi per il reclutamento di nuovi docenti e stiamo strutturando una didattica ancora più solida, moderna e trasparente”.

“Il mondo è cambiato – prosegue Carmine Maffettone –, e con esso deve cambiare anche l’università. Non tutti i percorsi sono uguali, ma tutti devono poter essere seri e accessibili. Non è un’utopia: è una responsabilità sociale, ed è il nostro lavoro quotidiano”, conclude.

UN’OFFERTA AMPIA E ACCESSIBILE

Il settore dell’istruzione universitaria sta attraversando una trasformazione profonda, spinta dalla domanda crescente di percorsi formativi flessibili, digitali e di qualità. A questa esigenza rispondono le università del Gruppo Multiversity – Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma – che oggi superano i 250.000 iscritti in Italia e in Europa, grazie a un modello che unisce innovazione didattica, accreditamento ministeriale e accessibilità reale.

Tra le sedi in più rapida crescita, spicca quella di Cuneo, ospitata presso la sede di Confindustria in via Vittorio Bersezio 9. La struttura consente agli studenti di completare l’intero percorso accademico in loco, con esami in presenza e discussione della tesi, accompagnati da una segreteria dedicata attiva dallo scorso ottobre. “L’accoglienza positiva riservata alla sede di Cuneo dimostra che il nostro modello didattico risponde perfettamente alle necessità di studenti e professionisti”, spiegano Carmine e Vincenzo Maffettone, promotori e referenti delle sedi attive tra Piemonte e Liguria.

Tra Cuneo, Alba, Bra e Imperia, i poli territoriali di Multiversity contano oggi oltre 15.000 studenti, in prevalenza adulti, lavoratori, genitori o residenti in aree periferiche, attratti da un’offerta formativa flessibile e validata, e dalla possibilità di conciliare studio e vita personale. Le tecnologie adottate – come i tablet connessi direttamente alla sede centrale – consentono inoltre di svolgere esami in modo rapido, efficiente e sicuro, nel rispetto delle normative ministeriali.

"Stiamo puntando molto sul capoluogo – spiega Carmine Maffettone –, mentre le prescrizioni raccolte sino a tutto luglio confermano quella di Alba come una delle sedi più vivaci d’Italia, davvero un mondo a parte. Oggi (1° agosto, ndr), partono le vere iscrizioni, ma i presupposti coi quali guardiamo al nuovo anno accademico sono davvero positivi".

CORSI DI LAUREA PER OGNI PROFILO

Il catalogo di Multiversity Group comprende 97 corsi di laurea e centinaia di master e corsi di perfezionamento, articolati su tre università riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

San Raffaele Roma propone corsi in Scienze dell’Amministrazione, Scienze Motorie (anche con indirizzo “Calcio”), Design Industriale, Scienze dell’Alimentazione, con lauree magistrali in Management, Scienze della Nutrizione e Attività Motorie Preventive.

Pegaso include tra le triennali e magistrali i corsi in Giurisprudenza, Ingegneria Civile, Scienze dell’Educazione, Scienze Turistiche, Scienze Pedagogiche, oltre a 131 master e numerosi percorsi abilitanti e di aggiornamento professionale.

Mercatorum, l’ateneo digitale delle Camere di Commercio, propone corsi in Comunicazione e Multimedialità, Relazioni Internazionali, Gestione di Impresa, Scienze Giuridiche, Psicologia del Lavoro e altri ambiti chiave per l’economia e la cultura digitale.

“Il nostro obiettivo è chiaro: offrire a tutti la possibilità di accedere a un percorso universitario valido e qualificante, senza barriere geografiche o sociali”, spiegano Carmine e Vincenzo Maffettone. “Il concetto stesso di università deve aggiornarsi: non si tratta più solo di chi può frequentare un’aula a tempo pieno, ma di garantire opportunità a chi studia lavorando, chi ha figli, chi ha interrotto gli studi o chi vive lontano dai centri accademici tradizionali”.

Il tutto nel pieno rispetto delle regole previste dal Decreto Bernini, che impone esami in presenza, didattica sincrona per almeno il 20% del monte ore, rapporto studenti/docenti regolato per legge e valutazioni affidate all’ANVUR, per garantire standard qualitativi comparabili alle università statali.

Qui i nuovi corsi: https://www.unipegasobra.com/

INFO E CONTATTI

Per informazioni sulle iscrizioni e sull’offerta formativa, è possibile contattare direttamente le sedi locali:

Cuneo (Via Vittorio Bersezio, 9) – Tel. 0171/292348, 3334046328, 3888172861 – Mail: infosedecuneo@unipegaso.it.

Alba (Piazza Michele Ferrero, 5) – Tel. 0172/209209, 393773057098 – Mail: infosedealba@unipegaso.it.

Bra (Via Cavour, 44) – Tel. 0172/414862, 3334046328 – Mail: infosedebra@unipegaso.it.

Imperia (Piazza E. De Amicis, 7) – Tel. 0183 680958 – Mail: multiversityimperia@gmail.com.