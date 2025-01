Scarica di pietre sul Mongioie, soccorsi due escursionisti

Si è conclusa con un lieto fine, la chiamata di soccorso arrivata nella mattinata di oggi, domenica 12 gennaio, appena dopo le ore 7.00: a chiamare il 112 due escursionisti partiti da Ormea e coinvolti da una scarica di pietre sul monte Mongioie, mentre si apprestavano ad affrontare una cascata di ghiaccio.

A intervenire i Vigili del Fuoco con il SAF di Cuneo, due squadre terrestri da Mondovì e Ormea e l'elicottero Drago 66: troppo il vento perché quest'ultimo potesse tuttavia recuperare i due escursionisti in difficoltà. Il mezzo ha quindi portato in cima i soccorritori, che si sono calati con le corde raggiungendo i due malcapitati, parecchio infreddoliti viste le temperature intorno ai -20 °C, ma comunque in buone condizioni di salute.

Sul posto anche il Soccorso Alpino e personale del 118.