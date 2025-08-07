Ostana: scout di Padova ripuliscono fossi e canaline di scolo della strada per la borgata Ciampetti

Una decina di ragazze e ragazzi del Clan scout ‘Padova 3 Avsc’, guidati dalla capoclan Catia Zanforlin, durante il loro soggiorno a Ostana, ha svolto un'importante opera di manutenzione: la pulizia dei fossi e delle canaline di scolo lungo la strada che dalla provinciale conduce alla borgata Ciampetti.

(La strada che conduce alla Borgata Ciampetti)

“Avevo conosciuto anni fa Catia Zanforlin – racconta il sindaco Giacomo Lombardo - quando ero andato a Padova a parlare di Ostana durante un incontro curato da Jacopo Fo (figlio degli artisti Dario Fo e Franca Rame, n.d.r.)”. Era stata colpita dal mio racconto sul nostro paese e quattro anni fa è venuta a trovarci con un gruppo di scout ed è ritornata quest’anno”.

Durante i dieci giorni di permanenza ad Ostana, gli scout hanno pernottato in tenda e si sono coordinati con il Comune per ricevere gli attrezzi necessari per eseguire gratuitamente i lavori. “Non è la prima volta che dei ragazzi e delle ragazze ci danno una mano per la manutenzione del paese - prosegue Lombardo - era già successo la scorsa primavera con un gruppo che arrivava dalla Germania”.

Un intervento, quello effettuato, che assume grande rilevanza per la sicurezza del territorio. “I lavori di pulizia delle canaline di scolo lungo le strade di montagna – specifica Lombardo – sono molto importanti perché, se non vengono tenute pulite, quando piove non avviene il regolare deflusso delle acque che, scavando sotto il terreno, possono provocare frane. È quindi essenziale tenerle pulite, solo che i Comuni, a causa dei tagli economici, non hanno i fondi per fare la manutenzione”.

“Ringraziamo il Clan scout ‘Padova 3 Avsc’ e Catia Zanforlin – conclude il sindaco di Ostana – per il lavoro che hanno prestato volontariamente per il bene del nostro paese e per il buon esempio dato ai giovani”.