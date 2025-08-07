CALCIO F / L'ex Paris Saint Germain Ella Kaabachi nuovo acquisto per la Freedom FC Women

Nuovo acquisto per la Freedom FC Women, che annuncia ufficialmente l'ingaggio di Ella Kaabachi: giocatrice franco-tunisina, centrocampista offensiva classe 1992, in carriera ha giocato con squadre come Paris Saint Germain, Rodez, Rouen, GPSO 92 e Soyaux.
Dopo l'esperienza in Arabia Saudita con l'Al-Shabab, il ritorno in Francia con il St. Denis nella stagione 2024-25.
Dal 2014, Ella ha collezionato diverse presenze con la maglia della Nazionale tunisina.
Forza, tecnica ed esperienza a servizio della Freedom FC Women: Ella Kaabachi ha regolarmente iniziato la preparazione agli ordini di mister De Martino in quel di Roccavione.