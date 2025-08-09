Crissolo: agosto di celebrazioni al Santuario di San Chiaffredo

Con l'inizio del mese di agosto si moltiplicano le funzioni al Santuario di San Chiaffredo di Crissolo.

Oltre alle messe festive delle 11 e 16, sono previste le celebrazioni feriali alle 11, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mentre il sabato la messa sarà alle 16 e sarà prefestiva.

Sarà presente al Santuario per tutto il mese di agosto padre Romany, sacerdote e rettore del seminario cattolico de Il Cairo, in Egitto, successore di padre Biscioi, che fino a pochi anni fa celebrava le messe al Santuario di San Chiaffredo.

Si tratta del terzo sacerdote egiziano a dare una mano al rettore don Oreste Franco nella celebrazione delle messe, dopo padre Toma, ora Vescovo di Giza, e padre Biscioi.

LE FUNZIONI DI AGOSTO

Domenica 10 agosto – ore 16: messa con la presenza delle parrocchie di Maria Ausiliatrice, Via dei Romani e Cervignasco.

Venerdì 15 agosto – festa dell’Assunta: celebrazioni eucaristiche alle ore 11 e alle ore 16.

Domenica 17 agosto – sante messe alle ore 11 e alle ore 16.

Domenica 24 agosto – ore 16: pellegrinaggio della parrocchia di Martiniana Po.

Sabato 30 agosto – ore 11: santa messa per il pellegrinaggio delle parrocchie di Paesana.

Domenica 31 agosto – ore 16: pellegrinaggio delle parrocchie di Revello, San Firmino ed Envie.

Come è visibile arrivando al Santuario, sono ancora presenti i ponteggi per il cantiere di lavori che sta interessando il tetto della casa parrocchiale.

Per sostenere questo progetto è stata lanciata la campagna “Una losa per San Chiaffredo”.

Chi desidera contribuire può farlo versando un’offerta alla parrocchia di San Giovanni Battista di Crissolo.