Criticità sulla rete idrica a Sampeyre: Acda chiude le fontane pubbliche e raccomanda un uso responsabile dell’acqua potabile

Acda Spa, gestore del servizio idrico del comune di Sampeyre, informa l’utenza che, a causa di criticità sulla rete idrica unitamente all’alto consumo stagionale, è stata disposta, con effetto immediato, la chiusura temporanea di tutte le fontane pubbliche presenti nel concentrico del Comune di Sampeyre.

In una nota la società ricorda che "l’acqua potabile deve essere utilizzata esclusivamente per scopi domestici, evitando ogni uso non essenziale. Questa misura, straordinaria e temporanea, è necessaria per garantire la continuità del servizio e tutelare una risorsa vitale per la collettività. Confidiamo nella responsabilità e collaborazione di tutti gli utenti".