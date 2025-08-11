Costigliole Saluzzo investe sul futuro dei bambini con un maxi progetto per la scuola dell’infanzia

La Giunta comunale di Costigliole Saluzzo, formata dal sindaco Fabrizio Nasi, il vice Nicola Carrino e gli assessori Ivo Sola e Massimo Colombero, nella seduta di giovedì 7 agosto ha presentato un importante progetto per migliorare ulteriormente l'edificio della Scuola dell’Infanzia, con interventi mirati alla riqualificazione energetica, alle aree esterne e alla manutenzione straordinaria, nell’ambito del bando regionale “Obiettivo Comuni”.

La scuola dell’infanzia di via Busca, pubblica e gratuita, accoglie circa 75 bambini; l’unica spesa a carico delle famiglie è il buono mensa.

L’edificio, disposto su un unico piano e situato in un’area che ospita anche il nuovo polo scolastico, il centro sportivo e la sala mensa, sarà oggetto di lavori che puntano a renderlo più sicuro, efficiente e moderno.

Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale e approvato in linea tecnica, prevede un quadro economico complessivo di 305 mila euro: di cui 241.500 euro per lavori, di cui 6.500 euro destinati agli oneri per la sicurezza; 63.500 euro come somme a disposizione dell’amministrazione.

In caso di ammissione al finanziamento, il Comune si impegna a cofinanziare l’opera per il 18,03%, pari a 55.000 euro.

Il Responsabile Unico del Progetto è l’architetto del Comune Giuseppe Moi.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale punta a garantire una struttura sempre più accogliente e funzionale, a beneficio dei più piccoli e delle loro famiglie.