CasaPound affigge cartelli provocatori in provincia di Cuneo: "Città gemellata con Gaza" [FOTOGALLERY]

Una provocazione politica che non passa inosservata. Nelle ultime ore, diversi comuni della provincia di Cuneo si sono svegliati con cartelli non autorizzati che proclamano un inedito "gemellaggio con Gaza". L'iniziativa, rivendicata da CasaPound Italia, si inserisce nel dibattito sulla guerra israelo-palestinese con modalità che già stanno facendo discutere.

I militanti di CasaPound Italia hanno affisso cartelli recanti la scritta "Città gemellata con Gaza" in diverse città della provincia di Cuneo. Il movimento rivendica l'azione come gesto simbolico volto a riaccendere i riflettori su quella che definisce "una tragedia umana e politica che l'Occidente ha ormai imparato a ignorare".

L'organizzazione sottolinea che il valore dell'iniziativa è chiaramente simbolico, poiché nessun gemellaggio è stato formalmente deliberato dalle amministrazioni comunali coinvolte. Secondo CasaPound, proprio in questo aspetto risiederebbe la forza del gesto: "nell'imporre uno sguardo diverso, non omologato".

"In un'epoca dominata dalla geopolitica da tastiera e dagli hashtag usa e getta - scrive CasaPound in un comunicato - abbiamo scelto di affermare una verità scomoda nella maniera più essenziale possibile: Gaza esiste. E non può più essere ignorata da chi si ostina a voltarsi dall'altra parte".

L'azione, che potrebbe configurarsi come affissione abusiva, sta già suscitando reazioni contrastanti nel territorio cuneese, riaccendendo il dibattito locale su un conflitto internazionale che continua a dividere l'opinione pubblica.